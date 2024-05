Aller simple vers la Ligue 2 pour Lorient Express ?

Le vent de fraîcheur du début d’année s’est transformé en tempête dévastatrice. Entre fin janvier et début mars, le FC Lorient avait enchaîné six rencontres sans la moindre défaite, s’offrant même des victoires probantes contre Reims (2-0) ou à Rennes (1-2), pour sortir de la zone rouge et remonter à la treizième place de Ligue 1. L’éclosion de Mohamed Bamba, auteur de six buts sur la période, la montée en puissance de Tiémoué Bakayoko, recrue estivale majeure qui peinait jusque-là, et les transitions retrouvées de Régis Le Bris ont fait croire que le maintien serait une formalité pour les Merlus. La chute n’en est que plus violente et, à trois journées de la fin, les Bretons se retrouvent avant-derniers de Ligue 1 à l’aube de se déplacer sur la pelouse de Lens, ce vendredi soir.

À bout de nerfs

Il semble loin ce temps où Mohamed Bamba faisait trembler les défenses françaises à coups de buts de renard dans les 18 mètres et de saltos. Depuis ses six réalisations en autant de rencontres, l’international Espoir ivoirien n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois et ne s’est pas offert un saut périlleux, puisque ce but ne servait à rien dans une rencontre déjà pliée par le PSG (1-4). C’est tout un club qui s’est endormi en même temps que l’avant-centre de 22 ans, le FCL restant sur une triste série de six défaites et un nul. À côté de Bamba, les joueurs expérimentés comme Bakayoko, Benjamin Mendy ou encore Julien Laporte n’ont jamais été souverains, alors que Yvon Mvogo ou Montassar Talbi, surprises de la saison dernière, ont vu le soufflé retomber. Les supporters des Merlus ont alors voulu réveiller leurs troupes par la méthode forte. Dimanche, après le revers au Moustoir contre Toulouse, le groupe a été invité à « dégager » tandis que les « Le Bris démission » descendaient des tribunes, provoquant les larmes du capitaine Laurent Abergel. Si le message n’était pas suffisamment passé, une quarantaine de membres des Merlus Ultras 1995 ont interrompu la séance d’entraînement de mercredi pour montrer leur mécontentement.

⚽️ Lorient – Paris SG 📢 Merlus Ultras ! 📆 Mercredi 24 avril 2024 📸 @KopSudFCL1926 #FCLPSG pic.twitter.com/5V0WStFofR — Ultras Made in France (@UltrasMadeinFR) April 27, 2024

Pour autant, la mission maintien n’est pas encore terminée, surtout dans une saison où les pensionnaires de la zone rouge ont tendance à évoluer chaque week-end. Toujours est-il que le FC Lorient compte plus de retard (3 points) sur le FC Metz et Le Havre, respectivement barragiste et premier non-relégable, que d’avance (1 point) sur la lanterne rouge clermontoise. « On a encore notre destin entre nos mains, et ce match contre Lens peut être le tournant décisif », se persuadait pourtant Le Bris, ce jeudi, en conférence de presse. Avant d’affronter les Sang et Or, Marseille et Clermont, l’entraîneur n’a réussi à insuffler une dynamique positive que durant un long mois, mais ça ne suffira sans doute pas pour se sauver. Malgré ses beaux discours et une saison 2022-2023 encourageante pour sa première expérience dans le monde professionnel, le coach s’est parfois entêté, s’est souvent trompé et n’a pas réussi à sortir la tête de l’eau.

La faute à qui ? À tout le monde

En ces temps troublés, il est nécessaire de se souvenir que Le Bris avait démarré cette saison en séchant l’entraînement. Alors en bras de fer avec Loïc Féry, reprochant notamment à son président de vendre les meilleurs éléments du club à la première offre, il voulait rejoindre l’OGC Nice, mais est sorti de ce conflit avec des pouvoirs renforcés en interne. Un rôle à l’anglaise qui tourne au vinaigre. Le manager a fait venir Benjamin Mendy et Jean-Victor Makengo, qui partagent le même agent que lui, Meïssa N’Diaye, pour un bilan respectif de quatre et cinq titularisations en Ligue 1, délaissant parfois sa vocation de tacticien. Le jeu de position promis a souvent laissé place à un bloc bas fragile, puisque Lorient est la pire défense de Ligue 1 avec 61 buts encaissés, soit 10 de plus que Metz et Lyon. Pas encore lâché par ses dirigeants malgré les tensions persistantes depuis un an, l’ancien directeur du centre de formation lorientais pourrait être le premier fusible à sauter en cas de relégation.

Président depuis 2009, Loïc Féry pourrait, quant à lui, connaître l’antichambre pour la deuxième fois après la descente à l’issue de la saison 2016-2017, suivie par la remontée trois ans plus tard. Désormais sous la tutelle de Bournemouth, les Merlus sont passés dans le cercle de la multipropriété, et prendre l’ascenseur n’est plus aussi aisé de cette manière. Après avoir vendu Dango Ouattara, Terem Moffi, l’an passé, et Enzo Le Fée durant l’intersaison, c’est Romain Faivre qui a fait six petits mois avant de s’envoler vers l’Angleterre cet hiver. Après une telle saison, Mohamed Bamba semble être l’une des seules valeurs marchandes de l’effectif, mais s’en passer en Ligue 2 oblige à le remplacer, car, avec sept réalisations, il est le meilleur buteur du club devant Éli Junior Kroupi (lui aussi convoité) et Romain Faivre, qui comptent cinq buts chacun. La politique de la terre brûlée avec son entraîneur et le grand dégraissage chez les joueurs n’est pas une réussite. Il va désormais falloir éviter d’imiter Troyes, actuellement 17e de Ligue 2 dans la foulée du rachat par le City Group.