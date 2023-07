Le rôle de Régis Le Bris renforcé à Lorient

Over the Top.

Lancé dans un bras de fer avec sa direction depuis de longues semaines, Régis Le Bris semble avoir pris le dessus. Celui que l’on connaissait aussi discret sur le banc de touche de Lorient, que devant la presse pour sa première saison en tant qu’entraîneur professionnel, est arrivé à faire plier ses dirigeants avec fracas. Toujours frustré de ne pas avoir été libéré pour officier du côté de l’OGC Nice et déçu de la politique de vente du club laissant échapper les cadres de l’effectif, dont Dango Ouattara, Terem Moffi et prochainement Enzo Le Fée, Le Bris s’est ainsi fait remarquer par son absence lors de la première phase de reprise lundi dernier. Il est finalement revenu porter la tenue d’entraînement du FC Lorient dans la semaine.

Une reprise marquée par le départ d’Arnaud Tanguy, directeur général des Merlus depuis 2021. Selon les informations de Ouest-France, Tanguy devrait cependant avoir de nouvelles fonctions et rester dans la holding. Toutefois, la partie sportive va être érigée autour de Régis Le Bris, avec un rôle renforcé. L’ancien directeur du centre de formation « ne sera plus “simple” entraîneur, mais devrait endosser un costume proche de celui de manager général, avec un pouvoir de gestion, de contrôle et de décision plus important, secteur professionnel et formation compris », affirme Ouest-France.

C’est un bon tacticien en dehors du terrain aussi.

Le fils de Loïc Féry sorti au premier tour de Wimbledon par Medvedev