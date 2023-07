FC Lorient : Régis Le Bris absent pour la reprise

Régis Le Bris sèche la rentrée.

Selon les informations de Ouest-France, l’entraîneur du FC Lorient ne s’est pas présenté au centre d’entraînement de Plœmeur, pour la reprise ce lundi. Pep Le Bris, en poste depuis l’été 2022 et auréolé d’une honnête dixième place pour sa première saison professionnelle, avait clamé ses envies de départ il y a quelques semaines. L’OGC Nice s’était positionné sur le dossier avant de se heurter à la fermeté du président lorientais Loïc Féry et de finalement se tourner vers Francesco Farioli.

Après treize ans au FCL, Régis Le Bris souhaite quitter le navire à cause de désaccords à propos de la vente de certains cadres de l’effectif. Impacté par le départ de Terem Moffi du côté de Nice, Lorient a réalisé une moins bonne deuxième partie de saison et la courbe pourrait encore baisser avec le transfert à venir d’Enzo Le Fée. L’entraîneur est toutefois sous contrat jusqu’en 2027. Son absence lundi pour les premiers tests médicaux et physiques interroge, même s’il devrait être présent mercredi pour animer la séance de reprise sur le terrain.

Si ça se trouve, le technicien n’a simplement pas réussi à retrouver la route du patelin Plœmeur dans son GPS.

