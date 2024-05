Jean-Louis Gasset : « On n’a pas encore abordé l’Atalanta avec les joueurs »

Le match n’est que jeudi prochain, après tout.

Les huit prochains jours vont en grande partie définir la saison de l’OM. Opposés à l’Atalanta en demi-finale de la Ligue Europa, les Marseillais, encouragés par Emmanuel Macron, peuvent prendre de l’avance ce jeudi, lors du match aller au Vélodrome. Alors qu’on pourrait imaginer les Phocéens obnubilés par l’Europe, Jean-Louis Gasset nous garanti que c’est tout l’inverse. « On n’a pas encore abordé l’Atalanta avec les joueurs, pour ne pas les perturber. On essaie d’enlever toute pression aux joueurs, pour rentrer cet après-midi dans le match. On ne veut pas perdre d’énergie à l’appréhension », a-t-il confié en conférence de presse ce mercredi.

L’entraîneur de l’OM a également été très flou concernant le système qu’il comptait déployer face à la Dea : « On jouera à quatre ou à cinq. On verra demain. On a encore des joueurs qui sont convalescents ». Seule certitude : Valentin Rongier ne sera pas remis pour le match retour. S’il a été évasif sur le sportif, Gasset a été davantage précis sur ce que cette double confrontation représentait pour Marseille, le club et la ville. « J’ai l’impression que ce n’est pas qu’un club, mais une ville entière qui joue une demi-finale de coupe d’Europe. Voilà ce que je ressens. C’est un club oui, mais c’est aussi une ville entière. […] Demain, on verra le Vélodrome pour la dernière fois en Europe. J’aimerais qu’on fasse ensemble, une grande fête », a-t-il affirmé.

« Fête » ? Attention, Neymar va vouloir en être.