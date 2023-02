Terem Moffi, l’envol du Super Aiglon

« Un dévoreur d’espace ! » Voici comment Christophe Pélissier, qui a dirigé le principal intéressé, décrit Terem Moffi. Mais ce dimanche, à Monaco, le Nigérian ne s’est pas seulement contenté des espaces : il a englouti toute la défense asémiste, pourtant au courant du profil du bonhomme. Pendant 90 minutes, le grand contributeur de cette large victoire (0-3) a éreinté l’arrière-garde du club de la Principauté en prenant sans cesse la profondeur. Il n’a pas mis bien longtemps avant de comprendre que ses adversaires du soir n’avaient pas trouvé la solution face aux problèmes qu’il posait.

Après moins de dix minutes de jeu, sur un long ballon de Dante, il profite de l’erreur d’appréciation d’Axel Disasi pour ouvrir le score en battant Alexander Nübel du gauche. Un gros quart d’heure plus tard, l’ex-Merlu s’échappe encore dans le dos des Monégasques et, parfaitement lancé par Khéphren Thuram, résiste au retour de Chrislain Matsima pour de nouveau se jouer du portier allemand en marquant de son mauvais pied afin de signer le break. Même s’il n’a pas trouvé la faille en seconde période, il a continué à profiter des grands espaces qu’on lui laissait pour faire vivre un calvaire à Disasi & co.

Un statut à assumer

Et le Nigérian a également montré qu’il n’était pas qu’un puissant TGV, bon qu’à pourfendre tous azimuts les défenses du championnat. Trouvé à droite de la surface par Gaëtan Laborde, l’avant-centre prend le temps de contrôler et de servir en retrait Thuram, qui expédie une merveille de demi-volée dans le but monégasque pour donner trois buts d’avance aux Aiglons. Un premier acte XXL de Moffi, donc, qui lance enfin le début de son aventure avec le Gym. Recruté pour 30 millions d’euros à la toute fin du mercato hivernal, il débarque dans un nouveau club avec un statut et beaucoup d’attentes pour la première fois de sa carrière. « Entre le Terem qui est arrivé chez nous que personne ne connaissait et celui de maintenant, il a acquis un statut d’attaquant de très haut niveau. Le plus dur c’est de confirmer », affirme Pélissier, son coach à Lorient.

D’autant plus que l’OGC Nice avait dû composer avec les concurrences de l’OM et de clubs de Premier League dans cet épineux dossier. « Il a cru en notre projet, il a eu le ressenti qu’il allait être heureux et performant à Nice. Aujourd’hui, il est comme un poisson dans l’eau. Je pense vraiment qu’on est le bon club, pour Terem. Dans ce qu’on est en train de construire, il correspond vraiment à ce qu’on recherche comme valeurs », commentait Florent Ghisolfi, le directeur sportif niçois, dans les colonnes de Nice-Matin juste après sa signature. « C’est le bon tremplin, pour lui. J’ai l’impression que Didier Digard est un coach très proche des joueurs, et c’est ce dont Terem a besoin. C’est une équipe joueuse et ça aussi, ça correspond vachement à ses qualités », estime Thomas Monconduit, son ancien coéquipier. Justement, le coach Digard avait lancé son poulain face à Marseille au Vélodrome. S’il n’a pas planté pour son premier match, il s’était montré utile et puissant. De quoi faire saliver les Niçois. Toutefois, face à Ajaccio puis Reims, à l’Allianz Riviera, le Nigérian n’avait pas trouvé non plus le chemin des filets devant ses nouveaux supporters. C’est donc à moins de 20 kilomètres de Nice qu’il a débloqué son compteur, et de quelle manière… Comme le disait le philosophe Cristiano Ronaldo en 2010, « les buts, c’est comme le ketchup. Quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps ». Il n’y a plus qu’à sortir les frites.