Nice écrase Monaco dans le derby

Monaco 0-3 Nice

Buts : Moffi (8e et 25e) et Thuram (43e)

À la suite de leur malheureuse élimination en seizièmes de finale de Ligue Europa, ils ne se disaient nullement abattus. Breel Embolo, leur attaquant, avait même assuré en conférence de presse que cette déroute ne risquait pas d’entraîner un déclin psychologique ou d’autres échecs parce que lui et ses partenaires avaient « évolué mentalement ». Et pourtant, Monaco a sombré à domicile contre Nice lors de la 25e journée de Ligue 1. Au bout d’une mi-temps seulement, l’ASM était même menée… de trois buts.

Transformés depuis l’arrivée de Digard sur leur banc, les Aiglons ont en effet marché sur leur ennemi du Sud. Grâce notamment à un joueur, arrivé lui aussi en cours de route : Moffi, auteur d’un doublé express et d’une passe décisive qui ont lancé les visiteurs sur le chemin d’une large victoire. Laquelle permet aux visiteurs du jour d’enchaîner un huitième match consécutif sans défaite en championnat (dont six succès) et de se caler à la septième place du classement. Une bonne affaire, et une impression de force étonnante.

L’ASM à la ramasse, des Aiglons surpuissants en face

La seule mauvaise nouvelle pour Nice, en première mi-temps ? La sortie sur blessure de Ramsey, à la demi-heure de jeu. Car sinon, les Aiglons survolent ce derby dès l’entame de la rencontre. Au bout de huit minutes, Disasi laisse Moffi partir sur une transmission de Dante, et l’ancien Lorientais ouvre le score grâce à un sublime enchaînement contrôle-frappe. À l’agonie dans les duels, Monaco ne réagit pas et laisse même l’ex-Merlu faire le break avec cette fois Thuram dans le rôle de passeur décisif. Thuram qui se mue en buteur juste avant la pause, en profitant d’une jolie action collective et d’un service de… Moffi, bien sûr. 0-3, partie pliée ? Oui, évidemment. Avant même le retour des vestiaires, l’ASM sait pertinemment qu’elle ne passera pas devant l’Olympique de Marseille ce dimanche (deux unités de retard sur les Phocéens, avec un match supplémentaire disputé) et que sa présence sur le podium ne tient plus qu’à un fil (même nombre de points que Lens, quatrième) malgré sa longue période d’invincibilité (neuf sorties) jusqu’à ce revers.

Mais Clement tente tout de même de rebooster son équipe, avec un quadruple changement durant l’entracte et les entrées combinées de Ben Yedder ou Golovine. Peine perdue : bien que plus déterminés, les potes de Fofana ne parviennent pas à prendre le dessus et voient même Thuram frôler le doublé sur un fantastique geste technique repoussé par Nubel. Le gardien évite le triplé de l’intenable Moffi, d’une parade en corner. Finalement, le score ne bougera pas. Maintenant, reste une question : le club de la Principauté va-t-il digérer cette humiliation aussi bien qu’il a avalé sa déception européenne ?

Monaco (4-4-2) : Nübel – Matsima (Diop, 46e), Disasi, Sarr, Jakobs (Ben Yedder, 46e) – Diatta, Fofana, Camara, Ben Seghir (Martins, 82e) – Boadu (Golovine, 46e), Embolo (Henrique, 46e). Entraîneur : Clement.

Nice (4-3-3) : Schmeichel – Amraoui, Todibo, Dante, Lotomba – Ndayishimiye, Ramsey (Rosario, 35e), Thuram (Diop, 71e) – Laborde (Bouanani, 81e), Moffi (Brahimi, 88e), Boudaoui (Barkley, 81e). Entraîneur : Digard.