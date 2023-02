Les notes de la 25e journée de Ligue 1

Junya Ito

Les vainqueurs de la cérémonie des Césars peuvent rendre leur trophée, puisque le film de Toulouse n’était pas encore sorti au moment de la remise des prix. Lesquels vont revenir à Junya Ito, acteur de la plus grosse prestation du week-end, et au réalisateur Will Still, dont les scénarios impressionnent de plus en plus. Une production rémoise.