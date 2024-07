Ángel Di María : « Paris a changé ma vie »

Cœur avec les doigts.

Alors qu’il s’apprête à disputer son dernier match avec la sélection argentine dans la nuit de dimanche à lundi avec la finale de la Copa América face à la Colombie, Ángel Di María a une nouvelle fois clamé son amour de Paris et du PSG dans une longue interview donnée à France Football. « J’étais dans une spirale négative, et Paris a changé ma vie. J’ai recommencé à me sentir comme je me sentais à Madrid, confie-t-il notamment à propos de son arrivée en 2015 après une saison difficile à Manchester. Et le public m’a donné son amour dès le premier jour. On dit toujours qu’à Paris, si vous ne parlez pas français, les Français ne vous aiment pas. Eh bien, moi, je n’ai pas du tout ressenti ça ! »

Une connexion particulière avec la Ville Lumière qui persiste jusqu’à aujourd’hui. « Dès le premier jour, je m’y suis senti à l’aise. C’est l’endroit où j’ai passé le plus de temps dans ma carrière. Même si, quand je repense à ces sept années-là, je me dis que c’est passé très vite. J’étais heureux à Paris, c’est pour ça ! Et, au passage, j’ai eu une petite Française, je garderai donc toujours un lien particulier avec Paris. J’y ai passé sept ans inoubliables pour moi et ma famille. » Un lien spécial en particulier avec les supporters du club de la capitale. « Je m’en suis rendu compte le jour de mes adieux, poursuit l’Argentin. Pour me dire au revoir, ils ont fait la fête à l’extérieur du stade, avec des feux d’artifice, comme lors du huitième de finale retour contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. C’est un moment inoubliable pour moi et ma famille. Un responsable des ultras m’a offert une grande photo sur laquelle je fête un but avec le maillot du PSG. Puis les supporters m’ont fait monter dans leur tribune et m’ont demandé d’apposer ma signature. J’étais très fier et ému par toutes ces marques d’affection et de reconnaissance. »

