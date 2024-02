So Foot fête ses 20 ans en vous offrant un podcast, Tellement Pied , qui vous dévoile les coulisses d'un article culte paru entre 2003 et 2023. Dans ce septième épisode, on vous raconte comment So Foot a obtenu la première interview de Javier Pastore à son arrivée au PSG en 2011 grâce à son ancien entraîneur, Angel Cappa.

Qui aurait cru que Javier Pastore donnerait sa première grosse interview française à un magazine comme So Foot, qui a maintes fois prouvé son amour pour le football, mais aussi pour l’humour noir, et dans lequel les photos de reportage étaient à l’époque prises par les journalistes eux-mêmes avec des appareils photos de vacanciers ? Pas So Foot, en tout cas. Encore moins le PSG, qui venait d’acheter El Flaco 42 millions d’euros. C’est pourtant exactement ce qui s’est passé, grâce à la partie biographique de Pierre Boisson en Argentine, à la ténacité de Javier Prieto Santos et, surtout, à l’engouement de l’ancien entraîneur de Pastore, Angel Cappa, à l’idée de mélanger football, culture et société aux côtés de son protégé.

Dans ce septième épisode de Tellement Pied, on vous raconte comment s’est mise en place cette interview croisée Pastore x Cappa intitulée « En France, on joue avec la tête baissée » et publiée dans le 92e numéro de So Foot, sorti en décembre 2011. Une interview de 45 minutes plus une heure, garantie 0% langue de bois.

Retrouvez l’épisode « Pastore-Cappa, la tête haute » sur toutes les plateformes de stream audio.

