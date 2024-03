« Quand il a arrêté le foot, Ezequiel Lavezzi s’est retrouvé dans un vide »

Plus on s’élève et plus longue sera la chute.

Au cours de sa carrière, Ezequiel Lavezzi ne s’est jamais caché, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Bon vivant, fantasque, fêtard, artiste sont des adjectifs qui conviennent à la vie de Pocho. Dans le dernier numéro de So Foot, Claudio Gugnali, l’adjoint d’Alejandro Sabella en sélection argentine (2011-2014), raconte quel type de joueur était l’Argentin. « Ezequiel n’était pas un crack, mais il était déterminant partout où il est passé, notamment avec nous. Face au formalisme de Messi, Mascherano, Biglia, Demichelis, il était la folie dont on avait besoin », témoigne Gugnali.

Comme de nombreux footballeurs, l’ancien Parisien a été touché par « la petite mort », cette dépression post-carrière qui est « comme une disparition, et pourtant personne n’y est préparé », regrette Sandra Rossi, médecin argentin spécialisé dans le mental. So Foot s’est rendu chez son frère, Diego, à Rosario, pour comprendre le mal profond qui habite l’ex-joueur. « Quand il a arrêté en 2019, il n’a pas trouvé quoi faire. Il s’est retrouvé dans un vide, n’avait plus de carotte pour avancer », témoigne-t-il, confiant également que son entourage ne s’en est pas rendu compte jusqu’à son hospitalisation. Pris de paranoïa, entendant des voix dans sa tête et souffrant de multiples addictions, Pocho a finalement été interné le 6 janvier dernier au centre mental de Dharma avant d’en sortir le 7 février dernier pour continuer sa guérison en clinique.

