Nasser al-Khelaïfi a demandé à Joan Laporta d’abandonner «  l’idée stupide de la Superligue »

Le PSG contre le football élitiste, un comble.

En parallèle de son poste de président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi est aussi à la tête de l’Association européenne des clubs (ECA). Interrogé par El Mundo, le Qatari est notamment revenu sur la relation qu’entretient l’association avec le Real Madrid et le FC Barcelone. Les deux clubs espagnols ont en effet quitté l’ECA après le projet avorté de la Superligue en 2021, mais pour Nasser Al-Khelaifi, la possibilité de les réintégrer est tout à fait possible. « Nous avons toujours dit que nous laissons la porte ouverte, explique le président. Et j’ai toujours dit que la Superligue n’existerait pas. Lorsqu’ils s’en rendront compte, ils seront les bienvenus. Ils jouent maintenant en Ligue des champions… Les quarts de finale furent incroyables. C’est la meilleure compétition de clubs au monde. C’est bon pour les supporters, c’est bon pour les médias… Pas tellement pour mon cœur, cependant ! »

Nasser al-Khelaïfi est aussi revenu sur sa dernière entrevue avec Joan Laporta, le président du Barça, à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des champions. « Quand j’ai vu Laporta à Barcelone, je lui ai demandé : “Quand allez-vous abandonner cette idée stupide de Superligue ?” Je suis sûr qu’il le fera. Cela n’a pas de sens. »

C’est sûr qu’avec seulement trois membres encore dans le projet, on perçoit difficilement l’intérêt.