Pronostic PSG Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Paris décroche un nouveau titre contre le Havre

Ce samedi soir, le PSG peut rajouter une nouvelle ligne à son palmarès en s’imposant contre le Havre. En effet, le club de la capitale dispose de 11 points de plus que Monaco, second, et serait assuré du titre en cas de succès. Le club parisien vient de réaliser de très bonnes performances avec notamment cette qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions où il retrouvera le Borussia Dortmund. Pour atteindre ce cap, les hommes de Luis Enrique ont réalisé un exploit en s’imposant brillamment à Barcelone (1-4). Depuis l’annonce du départ de Mbappé, le coach espagnol n’hésite pas à faire tourner son effectif. Si le meilleur XI est aligné lors des grosses échéances, il est fort probable que certains cadres seront préservés face au Havre. Le week-end dernier, Paris avait frappé fort en surclassant Lyon avec de très belles prestations de Barcola, Ramos et Asensio. En milieu de semaine, les partenaires de Marquinhos ont enchainé à Lorient (1-4) avec des doublés de Mbappé et Dembélé. S’il est normal de retrouver le capitaine de l’équipe de France au tableau d’affichage, l’ancien Barcelonais a retrouvé son efficacité lors des dernières semaines, ce qui pourrait être crucial dans les affiches à venir.

En face, Le Havre est dans une situation diamétralement différente puisqu’il lutte pour ne pas descendre. Actuellement, la formation normande occupe la 16e place avec un seul point de retard sur le FC Metz. Malheureusement pour la bande à Luka Elsner, ils ont plongé dans la zone de relégation au pire des moments. De plus, les Marine font face au retour en forme de formations comme Metz, qui s’est d’ailleurs imposé au Stade Océane le week-end dernier (0-1). Dans ce sprint final, le HAC veut évidemment se sauver ou au moins décrocher cette 16e place qui lui permettrait de disputer les barrages face à une formation de Ligue 2. Avec une seule victoire lors des 12 dernières journées, le Havre se présente en plein doute au Parc des Princes. Brillant ces dernières semaines, un PSG remanié (en prévision de Dortmund) devrait s’imposer tranquillement face au Havre.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

