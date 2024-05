Gérone enfonce le Barça et offre le titre au Real Madrid

Gérone 4-2 FC Barcelone

Buts : Dovbyk (4e), Portu (65e et 75e) et Gutiérrez (67e) pour les Blanquivermells // Christensen (3e), Lewandowski (45e+1) pour les Blaugranas

Gérone fait d’une pierre deux coups. En s’offrant le FC Barcelone pour la deuxième fois de la saison sur une victoire 4-2 ce samedi, les (vrais) Catalans piquent la deuxième place de la Liga à leurs rivaux locaux et s’assurent de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. La soirée a été beaucoup moins bonne pour le Barça qui, en plus de perdre à Montilivi pour la première de son histoire, permet à son vrai rival du Real Madrid de sceller définitivement son titre de champion d’Espagne. Et comme lors du match aller, déjà gagné 4-2 par les hommes de Míchel en décembre dernier, la rencontre démarre sur les chapeaux de roue avec un enchaînement contrôle poitrine-reprise de volée décroisée d’Andreas Christensen à l’entrée de la surface pour surprendre Paulo Gazzaniga (0-1, 3e).

Puis Gérone égalise sur le coup d’envoi avec un centre d’Ivan Martín, plus rapide que Ronald Araújo, pour la tête d’Artem Dovbyk, meilleur buteur de la Liga avec 20 buts (1-1, 4e). La suite sera une bataille de gardiens, entre deux énormes parades du gardien blanquivermell devant un pétard d’Ilkay Gündogan (7e) et une tête de Christensen au second poteau (14e). La paire ukrainienne de Montilivi continue le spectacle de l’autre côté du terrain, avec une remise en pivot de Dovbyk pour Viktor Tsyhankov dont la frappe déviée prend presque Marc-André Ter Stegen à contre-pied (18e). Entre deux longues phases de possession blaugrana, Savinho tente de réveiller la partie après avoir résisté à un tacle rugueux de Jules Koundé et sert Tsyhankov en bout de course… sans succès (28e).

Portu, homme du match en dix minutes de jeu

Les Barcelonais reçoivent le message 5/5 et Gündogan trouve la transversale sur une belle reprise de la tête après une galette de João Cancelo (34e), avant que Robert Lewandowski permette au Barça de passer devant avant la pause sur un penalty obtenu par Lamine Yamal après une faute de Miguel Gutiérrez (1-2, 45e+1). Les Blanquivermells n’abdiquent pas pour autant, et relancent Dovbyk à peine sorti du vestiaire (47e, 49e). Plus en vue en seconde période, Lamine Yamal répond en transperçant à deux reprises la défense locale pour trouver un Lewandowski trop tendre en retrait (51e, 54e). Cancelo bute une ultime fois sur Paulo Gazzaniga (56e), et la rencontre bascule : bien inspiré, Míchel fait entrer Portu à la place de Tsyhankov et l’entrant égalise… sur son premier ballon, servi par Dovbyk après une mauvaise passe en retrait de Sergi Roberto (2-2, 65e).

Mais la belle histoire ne s’arrête pas là : Portu se mue en passeur décisif deux minutes plus tard en lançant Miguel Gutiérrez, gamin formé au Real Madrid, pour planter le but du 3-2 et offrir virtuellement le titre à son club formateur (3-2, 67e). Gérone prend peu à peu l’ascendant sur son adversaire et voit Yangel Herrera signer un pétard à l’entrée de la surface, arrêté incroyablement par Ter Stegen (72e). Le portier allemand ne peut en revanche rien faire face à celui qui est devenu l’homme du match en dix minutes de jeu, Portu, qui envoie définitivement Gérone en C1 sur une magnifique reprise de volée croisée du droit (4-2, 75e). Le Barça aurait pu même concéder deux derniers buts, si Koundé ne s’était pas jeté sur une frappe de Dovbyk (90e+3) et si MaTS n’avait pas encore eu le dernier mot face à Yangel Herrera (90e+4). Saison blanche pour le Barça, donc, comme son deuxième maillot.

Gérone (4-3-3) : Gazzaniga – Eric García, López (Couto, 64e), Blind, Gutiérrez – Herrera, García, Martín – Tsyhankov (Portu, 64e), Dovbyk, Sávio (Valery, 86e). Entraîneur : Míchel.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Koundé, Araújo, Cubarsí, Cancelo – Gündogan, Christensen (Pedri, 70e), Sergi Roberto (Romeu, 79e) – Yamal (Félix, 84e), Lewandowski (Torres, 79e), López (Raphinha, 70e). Entraîneur : Xavi.