Gérone fait exploser le Barça et récupère son spot de leader

FC Barcelone 2-4 Gérone

Buts : Lewandowski (19e), Gündoğan (90e+2) pour les Blaugranas // Dovbyk (12e), Gutiérrez (41e), Valéry (80e) et Stuani (90e+5) pour les Blanquivermells

Et si c’était eux, les garants du beau jeu catalan ? Les hommes de Míchel ne se sont pas ratés face au FC Barcelone et s’offrent une victoire de prestige 4-2 au stade olympique Lluís Companys. Un succès qui permet à Gérone de récupérer son poste de leader de Liga, devant un Real Madrid tenu en échec face au Real Betis ce samedi (1-1), mais surtout de s’affirmer comme l’équipe la plus hype du championnat ibérique face à une équipe barcelonaise apathique.

Possession blaugrana, réalisme blanquivermell

Les hommes de Xavi ont pourtant été prévenus. Le coup d’envoi à peine sifflé, Artem Dovbyk s’enfonce dans la profondeur et oblige un Ronald Araújo masqué à ceinturer l’Ukrainien pour limiter les dégâts (2e). Puis c’est son compère Viktor Tsyhankov qui est laissé trop seul dans l’axe et signe le premier tir de la rencontre (6e). Entre chaque occasion des Blanquivermells, le Barça peut se gargariser d’avoir la possession et de centrer outre-mesure pour trouver un Robert Lewandowski bien cadenassé (7e et 11e). Après cette série de demi-occasions blaugranas, Gérone punit : Yan Couto envoie dans la profondeur pour Tsyhankov, qui remet pour Dovbyk lancé plein axe (0-1, 12e). Une ouverture du score à laquelle les locaux sauront réagir : sur un corner de Raphinha, Lewandowski vient claquer d’un gros coup de tête, clouant Paulo Gazzaniga, pourtant bienheureux sur l’occasion précédente (1-1, 19e). S’en suit un bon temps fort des Barcelonais, qui se font surprendre sur le moindre contre : avec une tête piquée de Dovbyk qui passe juste à côté (23e) puis un gros arrêt d’Iñaki Peña devant Miguel Guttiérrez (27e).

Le Barça lui s’en remet à des exploits individuels et João Cancelo (31e) puis Raphinha (39e) butent sur le portier argentin qui n’a qu’à suivre. En face, Gérone rappelle pourquoi il est si bien classé avec un contre de grande classe conclu par un une-deux entre Gutiérrez et Sávio dans une défense barcelonaise trop passive (39e). Puis nouvelle punition : lancé par Ivan Martín, le jeune latéral formé au Real Madrid accélère à l’approche de la surface catalane et décoche une frappe de l’extérieur du pied gauche en pleine lucarne (1-2, 41e). Yan Couto manque même le but du break juste avant la pause et est rattrapé in-extremis par Andreas Christensen, qui court encore derrière (45e+1). Mais au retour des vestiaires, le Barça manque toujours de solutions et Lewandowski se jette au sol sur la première action de la seconde période pour gratter un péno (46e).

Des entrants qui confortent les choix de Míchel

La fatigue des hommes de Míchel laisse pourtant de plus en plus d’espaces aux Blaugranas, mais seul Frenkie de Jong et Ilkay Gündoğan s’engouffrent pour prendre leurs chances (51e, 57e). Savío lui aussi tente d’épater la galerie et s’amuse à crocheter un Jules Koundé à côté de ses pompes, sans trop de réussite (63e et 72e). Xavi s’appuie sur des entrants qui accentuent la pression physique sur leurs adversaires, sans que cela n’affecte le pressing adverse très haut. Et c’est un autre remplaçant qui va finalement faire parler de lui : Valery. Le milieu de terrain de Gérone, entré à la 78e minute, récupère un ballon mal négocié par Koundé à l’entrée de la surface et ouvre bien son pied pour trouver le petit filet d’Iñaki Peña (1-3, 80e). Alors que le Barça pousse de plus en plus, Ilkay Gündoğan réduit le score sur un but en pivot (2-3, 90e+2). Une réalisation anecdotique, puisque dans la foulée, Gérone scelle sa victoire sur une nouvelle ouverture avec à la conclusion la paire Savio-Stuani (2-4, 90e+5). Les choix payants de faire entrer deux attaquants, même quand tu mènes déjà contre le FC Barcelone.

FC Barcelone (4-3-3) : Peña – Koundé, Araújo, Christensen (Baldé, 65e), Cancelo – De Jong, Gündoğan, Pedri – Raphinha (Ferran, 65e), Lewandowski, Félix (Yamal, 65e). Entraîneur : Xavi.

Gérone (3-4-3) : Gazzaniga – Eric, López, Blind – Couto (Valery, 78e), García, Martín (Solis, 87e), Gutiérrez – Tsyhankov (Portu, 78e), Dovbyk (Stuani, 72e), Sávio. Entraîneur : Michel.

Le Barça et Gérone dos à dos