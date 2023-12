Les Barcelonais vont se retrouver sans douches à Montjuïc

Ça sent mauvais pour le Barça. Et on ne parle pas de sa situation au classement.

En Catalogne, une mesure entrera en vigueur en janvier pour lutter contre l’extrême sécheresse, et provoquera l’interdiction d’utiliser les douches pour le FC Barcelone, Gérone, l’Espanyol Barcelone et les autres équipes sportives catalanes. David Mascort, conseiller à l’action climatique de la « Generalitat » (organisation politique de la communauté de Catalogne) a demandé ce mardi aux Catalans « de ne pas se doucher au sein des installations sportives » après les matchs ou les entraînements, car la région espagnole se retrouve en situation d’urgence climatique. En tout cas, les clubs qui souhaiteront encore pouvoir arroser leur pelouse devront se plier à cette règle, voir même totalement fermer leurs douches.

🚿 ¿Podrán ducharse los jugadores de Barcelona y Girona por la emergencia por sequía en Cataluña? 🚱 A partir de enero entrará el plan de emergencia por sequía en Cataluñahttps://t.co/Jp83CRE0rN — Tiempo de Juego (@tjcope) December 13, 2023

La sécheresse, qui représente l’un des principaux problèmes à gérer en Catalogne, va provoquer des régulations et tous les sportifs en subiront les conséquences. Mais que l’on se rassure, le club aura toujours le droit d’arroser son gazon pour qu’elle soit de qualité. Le conseiller de l’organisation de la Generalitat se justifie en expliquant que « la consommation d’eau est beaucoup plus faible à la maison que dans les espaces sportifs ».

Une mesure qui n’aurait pas été un gros handicap pour Leo Messi s’il était resté en Catalogne : quand on ne court pas, on ne transpire pas.

