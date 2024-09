Le Real Madrid s’impose face à l’Espanyol avec un nouveau penalty de Mbappé

SO le Samedi 21 Septembre à 23:07 Article modifié le Samedi 21 Septembre à 23:29

Real Madrid 4-1 Espanyol

Buts : Carvajal (58e), Rodrygo (75e), Vinícius Jr. (78e) et Mbappé (88e SP) pour le Real Madrid // Courtois CSC (54e) pour l’Espanyol

Vini, Vidi, Vici.

Remplaçant au coup d’envoi, Vinícius Jr est finalement entré sur la pelouse pour sortir le Real Madrid du pétrin face à l’Espanyol au Santiago-Bernabéu. Menés 1-0 au moment de l’entrée en jeu du Brésilien, les Madrilènes se sont finalement imposés 4-1 avec un but et une passe décisive pour Vini.

Longtemps le match aura ressemblé à une attaque défense avec un Real Madrid qui monopolise le cuir. Sauf que Kylian Mbappé s’est montré maladroit dans le dernier geste, butant notamment sur le portier Joan García (11e et 21e). En face, l’Espanyol espère piquer en contre. Cette tactique va s’avérer payante, puisque sur un long dégagement de son gardien, Jofre provoque un CSC de Courtois qui a mal jugé la trajectoire du centre du Catalan (0-1, 54e). Un bel hommage au gardien de Girona Paulo Gazzaniga.

Et Vinícius Jr entra en jeu

Dans la foulée du but, Carlo Ancelotti lance sur la pelouse Vinícius Jr, qui avait été sacrifié au profit d’Arda Guler dans le onze de départ. Et si le Brésilien a été spectateur sur l’égalisation de Carvajal, en renard après une cagade de Joan García sur un centre de Bellingham (1-1, 58e), il a en revanche été acteur sur les deux buts suivants. D’abord en adressant une merveille de centre de l’extérieur du pied à son compatriote Rodrygo (2-1, 75e), puis en profitant d’une jolie passe de Mbappé – dont il a repris la célébration pour l’occasion – pour faire trembler les filets du gauche (3-1, 78e). Maladroit devant le but, l’attaquant français a longtemps cru finir la rencontre muet. Mais c’était compter sans le penalty provoqué par Endrick que l’ancien du PSG a transformé en toute sérénité (4-1, 88e).

Mbappé a décidément tout appris de son idole Cristiano Ronaldo. Dommage qu’il ait pris de lui la version 2024.

