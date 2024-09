Pronostic Real Madrid Espanyol : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real trop fort pour l’Espanyol

Le début de saison du Real Madrid est difficile malgré des résultats positifs. L’équipe a souvent frôlé la défaite, mais parvient à gagner, comme lors du dernier match contre la Real Sociedad (0-2), où les Basques ont touché les poteaux à trois reprises. En Ligue des champions, face à Stuttgart, les Madrilènes ont montré une performance décevante, mais ont remporté la rencontre 3-1, un score ne reflétant pas la réalité du match. Statistiquement, le Real Madrid reste impressionnant : seulement une défaite en un an, une série de 37 matchs sans défaite en Liga, et 14 matchs sans défaite en Ligue des champions. Cependant, l’équipe a modifié son style de jeu. Si Mbappé se distingue avec 5 buts en 7 matchs, Vinícius Jr, pourtant favori pour le Ballon d’or, est en difficulté cette saison. Revenu de blessure, Bellingham, auteur de 19 buts et 6 passes en Liga l’an passé pourrait faire de l’ordre et se montrer à nouveau décisif ce week-end.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

L’Espanyol Barcelone, après avoir été relégué puis promu, espère maintenant s’établir durablement en première division. Pour cela, les victoires sont essentielles, comme celle obtenue le week-end dernier face au Deportivo Alavés, où Javi Puado a brillé avec un triplé (victoire 3-2). Cette performance s’ajoute à une série positive, avec une victoire contre le Rayo Vallecano (2-1) avant la trêve et un nul sans but (0-0) contre l’Atlético de Madrid. Ces résultats permettent à l’Espanyol d’occuper la 11e place avant cette journée. Toutefois, l’équipe devra composer avec l’absence de plusieurs joueurs, dont Calero et Exposito. Javi Puado, en grande forme, sera encore très attendu, lui qui avait déjà joué un rôle clé dans la promotion du club en inscrivant 16 buts en D2. Du côté du Real Madrid, bien que les statistiques soient en leur faveur pour cette rencontre, des faiblesses au milieu de terrain ont été observées. Malgré une attaque redoutable composée de Mbappé, Vinícius, Rodrygo et Bellingham, les Madrilènes ont montré des signes de déséquilibre récemment, notamment face à la Real Sociedad et Stuttgart. Cependant, avec le retour de Bellingham de blessure, le Real devrait pouvoir l’emporter sans trop de difficultés face à l’Espanyol et ainsi maintenir la pression sur le Barça.

► Le pari « Victoire Real Madrid de 2 buts d’écart ou + » est coté à 1,40 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 180€ (280€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Bellingham buteur ou passeur décisif » est coté à 1,82 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 264€ (364€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Real Madrid – Espanyol

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Real Madrid – Espanyol sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Real Madrid – Espanyol avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Real Madrid Espanyol Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Joselu pourrait quitter le Real Madrid