Le Real fait le boulot contre l'Espanyol

Real Madrid 3-1 Espanyol Barcelone

Buts : Vinicius (22e), Militão (39e) et Asensio (92e) pour les Blancos // Joselu (8e) pour les Pericos.

Et une victoire de plus pour le Real Madrid !

Dans la course au titre en Liga, le club merengue a envoyé un nouveau message au FC Barcelone : la Casa Blanca ne va pas lâcher son statut de champion d’Espagne en titre aussi facilement. À domicile, les Madrilènes ont pourtant encaissé le premier but de la rencontre à la suite d’une magnifique action collective de l’Espaynol, conclue par Joselu (0-1, 8e). Mais le Santiago-Bernabéu n’a pas douté bien longtemps, et sur un exploit individuel, Vinicius Junior a égalisé d’un tir à ras de terre (1-1, 22e). Inspiré dans cette première période, le Brésilien a décalé Aurélien Tchouaméni pour un centre de l’extérieur du pied à destination d’Eder Militão, buteur de la tête (2-1, 39e).

Devant au score à la pause, les hommes de Carlo Ancelotti ont poussé pour inscrire le but du break, mais la frappe de Toni Kroos s’est envolée au-dessus du but catalan (69e). Remplaçant d’un Karim Benzema blessé au poste d’avant-centre, Rodrygo a trouvé la barre transversale de Fernando Pacheco sur coup franc (75e). Mauvaise nouvelle pour la France : entré pour les vingt dernières minutes, le défenseur latéral Ronaël Pierre-Gabriel s’est blessé douze minutes plus tard sur un tacle défensif. Dans le temps additionnel, Marco Asensio a mis fin au suspense après une jolie incursion de Nacho (3-1, 92e), de quoi permettre au dauphin du Barça de revenir à six points du leader.

Cela ne surprendra personne : le Real connaît sa leçon d’Espanyol par cœur.

Real Madrid (4-3-3): Courtois – Camavinga, Nacho, Militão, Carvajal – Tchouaméni (Rüdiger, 74e), Kroos (Ceballos, 74e), Modrić (Asensio, 74e) – Valverde, Vinicius (Alvaro, 90e), Rodrygo. Entraîneur: Carlo Ancelotti.

Espanyol Barcelone (4-1-4-1): Pacheco – Cabrera, S.Gómez (Melamed, 85e), Montes, Gil (Pierre-Gabriel, 69e (A.Vidal, 85e) – Gragera (D.Suárez, 75e) – Braithwaite, V.Costa, Darder, R. Sánchez (Puado, 75e) – Joselu. Entraîneur: Diego Martinez.

Le Real convoque son conseil d'administration suite aux accusations contre le Barça