Les joueurs de l’Espanyol entrent sur le terrain avec des toutous abandonnés

C’est aussi ça, le foot qu’on aime.

Ce samedi, à l’occasion de la réception de Majorque, chacun des onze joueurs de l’Espanyol est sorti des vestiaires accompagné d’un chien. La raison ? Tous ces animaux sont abandonnés, et cherchent un nouveau foyer. Cette initiative s’inscrit dans la campagne « Els pericos no abandonen! » qui vise à sensibiliser le public à la cause animale, et lutter contre l’abandon de nos amis les toutous, notamment via la collecte de dons.

𝗕𝗥𝗔𝗩𝗢. 👏💙 Los jugadores del @RCDEspanyol salen al campo acompañados de perros abandonados en busca de hogar. pic.twitter.com/q2a5f45ucx — LALIGA (@LaLiga) October 5, 2024

L’an passé, cette campagne menée par le club avait permis à onze chiens de se trouver une nouvelle maison, et 2000 kilos de nourriture et matériel avaient été récoltés. Pour ne rien gâcher, l’Espanyol s’est bien évidemment imposé (2-1).

Peut-être que Manolo González avait demandé à ses joueurs d’être « des vrais chiens » sur le terrain.

🤝 Estem recaptant mantes, tovalloles, pinso, snacks i llaunes de menjar 🎁 👋 A la #FanZoneRCDE t'hi estaran esperant els @voluntarisrcde i la @pphappyanimals 🐶🐱 🫶 Gràcies per col·laborar, pericos! pic.twitter.com/2yZ9S5JTaj — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 5, 2024

Esta es 𝐋𝐎𝐋𝐀 😍 Cariñosa y dulce. Le encantan las caricias y estar rodeada de personas, sobre todo si son niños y niñas 🍼 🏡 Es súper buena y está deseando encontrar una familia que la cuide como se merece 🫶 ℹ️ [email protected] // 651 351 856 pic.twitter.com/qxvdqeDat2 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 4, 2024

Sergi Darder rejoint Clément Grenier à Majorque