Pour l’IA, Olivier Boscagli est le joueur idéal pour remplacer Eder Militão au Real Madrid

Après le Ballon d’or 2033 pour Elye Wahi, l’IA frappe encore.

Qui pour remplacer Éder Militão dans les mois à venir ? Pour le Real Madrid, la question devrait se poser cet hiver. Victime d’une nouvelle rupture des ligaments croisés lors du match face à Osasuna ce samedi (4-0), le Brésilien est out jusqu’à la fin de la saison et s’apprête à laisser un grand vide. Déjà privés de David Alaba, les Merengues ne disposent plus que d’un défenseur central confirmé en la personne d’Antonio Rüdiger. Ce week-end, c’est le jeune Raúl Asencio, 21 ans, qui a suppléé Militão à la demi-heure de jeu. Et, cette saison, plus de Nacho pour jouer les couteaux suisses de luxe, le vieux briscard espagnol étant parti palper au Qatar.

🤔𝗟𝗮 𝗜𝗔 𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝗿 𝗮 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱 🔄Tras la lesión de Militao, nuestra modelo de #IA ha seleccionado a los mejores centrales para el Real Madrid de Ancelotti:… pic.twitter.com/tolyr0u9bu — Olocip | Inteligencia Artificial (@Olocip_Lab) November 12, 2024

Au cas où le Real était à court d’idées, l’algorithme du site Olocip fait plusieurs suggestions pour le mercato d’hiver. La première est surprenante. Selon l’intelligence artificielle, le joueur idéal pour remplacer Eder Militão est… Olivier Boscagli. À 26 ans, le défenseur français du PSV Eindhoven présenterait les meilleures caractéristiques pour cela. Les critères ? Les performances réalisées par les joueurs mises en perspective avec des contextes spécifiques selon la compétition, l’équipe, l’entraîneur, la position et l’âge. Elle détermine aussi l’impact d’un joueur sur la probabilité que l’équipe marque ou encaisse un but. Le défenseur formé à Nice arrive premier devant Aymeric Laporte et Jonathan Tah.

Après Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar et Ruud van Nistelrooy, place à Olivier.

