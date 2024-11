Un espoir du Real Madrid contraint d’arrêter sa carrière à 19 ans

Il faudra attendre encore un peu pour avoir le successeur de Xabi Alonso.

Au moment d’entamer un match de Youth League face au Celtic, le 6 septembre 2022, Marc Cucalón était bien loin de se douter de la tournure qu’allait prendre sa carrière. Victime ce jour-là d’une rupture des ligaments croisés, celui-ci qui, jeune, a beaucoup été comparé à Xabi Alonso, se lançait a priori simplement dans un marathon de six mois pour revenir toquer au plus vite à la porte des pros.

Il n’en sera rien. Deux ans plus tard, via un post Instagram, le jeune milieu de terrain de 19 ans a annoncé la fin de sa carrière, ce mardi.

Post Instagram Voir sur instagram.com

La raison ? Une bactérie s’est manifestée pendant l’opération du genou et a provoqué des dégâts au niveau des cartilages. « Au cours de ces deux dernières années, je me suis battu physiquement et mentalement de toutes mes forces et j’ai essayé tout ce qui était en mon pouvoir pour profiter à nouveau de ce sport, mais il n’a pas été possible de m’en remettre. Mais ne vous méprenez pas : ce n’est pas du tout un triste adieu », a-t-il écrit.

Dommage, il était apparemment destiné à remporter sept Ligues des champions.

Il n’y a plus de Zidane au Real Madrid