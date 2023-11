Federico Valverde et les tee-shirts à deux euros

Petit rappel que le football de haut niveau est un autre monde.

Aujourd’hui élément incontournable de l’effectif du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions en 2022, Federico Valverde a connu une drôle de période d’acclimatation à son arrivée en Espagne en 2016, en provenance de son Uruguay natal. Sur le site The Players’ Tribune, il revient sur ses débuts à Madrid, et notamment son premier jour dans le vestiaire du Castilla, la réserve des Merengues. « Je suis arrivé dans le vestiaire comme si je marchais sur un nuage. J’étais tellement confiant. […] Je ne me souviens même pas de l’entraînement. C’était un peu flou. Mais je me souviens qu’après l’entraînement, tout le monde s’habillait, je regardais autour de moi, j’admirais tout… Et puis j’ai commencé à remarquer ce que tout le monde portait. Des ceintures Gucci. Des Nikes toutes neuves. Pas d’éraflures. Des portefeuilles Louis Vuitton. Des trousses de toilette Louis Vuitton. »

C’est à ce moment-là qu’il explique réaliser où il a atterri, un monde qui n’est pas le sien, lui qui vient d’une famille très modeste : « J’ai ce moment où je me rends compte d’un truc, comme un éclair : “Putain Fede. Tu portes un t-shirt à deux euros.” […] Tout le monde va à la douche et je vois les gars porter des caleçons Gucci. […] Je me dis : “J’espère que le mien n’a pas de trous aujourd’hui !” […] Je ne me suis jamais senti aussi petit […] J’ai attendu que tout le monde se douche et aille sur le parking, puis je me suis enfin changé quand il n’y avait plus que moi et l’intendant. Ce soir-là, je suis allée chez H&M et j’ai dit : “J’ai besoin de 10 paquets de vos meilleurs sous-vêtements.” ». Valverde raconte alors comment il a réussi à assimiler tout ça, et appris à rester humble malgré cette atmosphère nouvelle : « Une fois que j’ai réalisé que je n’étais personne, j’ai commencé à apprécier tout ce qu’on me donnait. […] C’était le début d’une belle époque pour moi, parce que même si je n’avais pas encore réussi à Madrid, et que je n’étais encore personne, j’étais sur le chemin pour devenir un homme. »

Une belle leçon d’humilité qui l’a conduit tout en haut du football européen.

