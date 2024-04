Laporta espère faire rejouer le Clásico

Laporta ouverte à tous les excès.

Le Barça a visiblement du mal à digérer le revers subi face au Real Madrid (3-2) lors du Clásico de ce dimanche. Les Catalans s’estiment lésés par l’arbitrage après le refus d’un but de Lamine Yamal en première période, la VAR n’ayant pas pu déterminer si le ballon avait franchi ou non la ligne de but sans l’aide de la goal-line technology. Le président des Blaugrana, Joan Laporta, est apparu ce lundi dans une vidéo partagée par le club sur les réseaux sociaux. D’un ton formel, il annonce son intention d’avoir le fin mot de cette nouvelle histoire d’arbitrage : « Hier, il y a eu plusieurs actions douteuses, mais parmi toutes, il y en a une qui est primordiale et qui peut changer le résultat final du match. Je veux parler du but fantôme de Lamine. »

En cas de preuve d’une erreur avérée de la part du corps arbitral sur cette action, le président a annoncé son intention de mener toutes les actions juridiques appropriées pour réparer le préjudice causé au Barça, quitte à faire rejouer la rencontre. « Je vous informe que le FC Barcelone demandera immédiatement à la Commission technique des arbitres et à la Fédération espagnole de football de nous fournir toutes les images et tous les enregistrements audio générés lors du match, a expliqué Laporta. […] S’il est confirmé que le but était légal, nous irons plus loin et nous n’excluons pas de demander que le match soit rejoué, comme cela s’est produit dans un match européen en raison d’une erreur de la VAR. » Difficile de savoir à quoi Laporta fait exactement référence ici. En Belgique, il avait dans un premier temps été décidé en janvier de rejouer le match Anderlecht-Genk après une grossière erreur d’arbitrage, mais la Cour belge d’arbitrage était finalement revenue sur cette décision en mars.

Ils peuvent rejouer le match dix fois, les dix fois, Jude Bellingham plantera un but dans le temps additionnel.