Girondins : le maire de Bordeaux dénonce un modèle économique à « bout de souffle »

La descente des Girondins a le mérite de rassembler la gauche.

Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic est attentif à la disparition des Girondins de Bordeaux, dont la descente a été actée ce mardi par la DNCG. L’édile est critique de la gestion du club par Gérard Lopez. « La rétrogradation des Girondins est la sanction d’un modèle économique à bout de souffle. Ma tristesse est grande mais une nouvelle page s’ouvre. La Ville restera aux côtés du Club qui doit se reconstruire et retrouver les valeurs qui ont fait son Histoire », a tenu à dire l’élu EELV sur son compte X.

Dans des propos rapportés par L’Équipe, celui qui est maire depuis 2020 a également affirmé que les anciens propriétaires des Girondins, Joe DaGrosa et GACP avaient roulé les Bordelais « dans la farine », disant que les collectivités territoriales « ne peuvent davantage accompagner les dettes et déficits » des clubs. « Je pense que c’est le modèle actuel qui est utopique. Penser qu’on peut continuer à gérer des clubs de football uniquement avec une optique financière, c’est ce modèle-là qui est condamné. C’est continuer à faire de l’acharnement thérapeutique autour de ce modèle qui me paraît être une utopie », a-t-il poursuivi, avant de dire qu’il entend « préconiser un nouveau modèle permettant d’associer toutes les parties prenantes, qui permettrait de retrouver un ancrage. On ne veut plus être exposé à ce type de situation tous les deux ans. Il faut un modèle horizontal » citant le club de Bilbao comme modèle. Une autre personnalité politique bordelaise, Philippe Poutou, avait demandé le départ de Gérard Lopez lors de la descente de Bordeaux en Ligue 2.

Alain Juppé n’a pas encore réagi.

