Le Real Madrid convoque un joueur suspecté de diffusion de contenu pédopornographique

Pour le déplacement à Alavés jeudi, Carlo Ancelotti, qui fait face à un secteur défensif décimé après la blessure de David Alaba, a décidé de convoquer le jeune Raúl Asencio. Joueur du Castilla, la réserve du Real Madrid, il fait sa première apparition dans le groupe pro. Problème : selon le journal espagnol El Confidencial, Asencio serait l’un des jeunes joueurs accusés d’avoir diffusé du contenu pédopornographique. La Guardia Civil avait arrêté en septembre dernier quatre joueurs madrilènes évoluant dans les catégories jeunes, suspectés d’avoir diffusé une vidéo à contenu sexuel d’une mineure sur Whatsapp.

En juin dernier, trois joueurs auraient filmé sans leur accord des ébats consentis avec une jeune fille de 16 ans et une femme majeure. Ils auraient ensuite diffusé la vidéo sur Whatsapp et plusieurs semaines seraient passées avant que les deux femmes ne s’en rendent compte. Quatre suspects, dont fait partie Asencio, ont déjà été interrogés par la justice, qui avait décidé d’ajouter le caractère pédopornographique à l’affaire en octobre. Dans un communiqué, le Real avait affirmé connaître l’identité des joueurs concernés, et promis des sanctions. Asencio et deux autres suspects doivent encore passer devant le troisième tribunal d’instruction de San Bartolomé de Tirajana, à Las Palmas, pour livrer leur version.

