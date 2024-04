Le fils de Carlo Ancelotti explique le choix des tireurs pour la séance

Le cinq parfait.

Les héros de la séance de tirs au but entre le Real Madrid et Manchester City n’étaient peut-être pas tous sur le pré. Alors qu’Andriy Lunin a arrêté deux tentatives des Skyblues et qualifié son équipe pour le dernier carré de la Ligue des champions, certains joueurs madrilènes avaient choisi de ne pas prendre part à l’exercice. Davide Ancelotti, fils et adjoint de Carlo, a confié au Mundo Deportivo que Federico Valverde « allait être le cinquième (tireur), mais il m’a dit qu’il était très fatigué, et la vérité c’est qu’il était mort, alors nous avons décidé que Rüdiger tirerait ». Un choix judicieux puisque le défenseur allemand a parfaitement placé sa frappe au ras du poteau gauche d’Ederson.

Un autre Madrilène, Éder Militão, n’a pas non plus souhaité s’avancer. Le Brésilien, entré en jeu à la 110e minute, a mis en avant sa relation avec son compatriote gardien à City, qui aurait pu s’en servir pour le faire échouer au moment fatidique. L’ordre des tireurs a donc été établi avec ces éléments par le fils d’Ancelotti en fin de prolongation : « Jude (Bellingham) est un tireur. Luka (Modrić) est un tireur. Lucas (Vasquez) est un très bon tireur. Nacho avait de l’expérience et de la personnalité. […] Et Antonio (Rüdiger) est un joueur avec des couilles. »

Le Français Eduardo Camavinga pouvait rester au chaud.

