Mathieu Debuchy fait son retour à Lille

« Debuch’ » va bûcher.

Onze ans après son départ de Lille, Mathieu Debuchy fait son retour au LOSC. Le club a annoncé dans un communiqué qu’il allait intégrer cet été l’académie lilloise, en devenant l’adjoint de Stéphane Pichot, l’entraîneur de l’équipe réserve en National 3.

L’ex-international français fait ainsi son retour dans son club de cœur, lui qui est né à Lille et qui a passé 20 ans au LOSC, de la préformation à l’équipe première. Avec 308 matchs professionnels sous les couleurs lilloises, le latéral est le seul joueur de l’histoire des Dogues à avoir joué à Grimonprez-Jooris, au Stadium de Villeneuve d’Ascq et au stade Pierre-Mauroy. Après sa retraite sportive en 2023, Debuchy était devenu coprésident de l’US Lesquin, un club de la métropole lilloise, et avait remplacé Thierry Henry en tant que consultant chez Prime Video. Le voilà face à un nouveau défi, lui qui souhaite continuer son apprentissage du métier d’entraîneur. « Je veux continuer d’apprendre et pouvoir apporter au LOSC tout ce que j’ai pu apprendre. C’est une grande fierté pour moi de revenir ici. Aujourd’hui, j’ai envie de transmettre aux jeunes pour grandir ensemble. C’est important pour l’identité du club de pouvoir réintégrer des joueurs issus de la formation », a commenté l’ancien international français.

Ça promet des belles parties de baby-foot à l’académie lilloise.

