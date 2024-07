Retrait de permis pour Rashford

Débouler sur les ailes : oui. Débouler sur la route : non !

La police de Manchester a retiré le permis de conduire de Marcus Rashford, coupable d’un excès de vitesse avec son véhicule. L’attaquant de Manchester United a été flashé à 170 km/h avec sa Rolls-Royce sur une autoroute près de la ville, bien au-dessus de la limite des 112 km/h (70 miles/h) autorisés. Pour se défendre, Rashford aurait déclaré qu’il se sentait suivi par une autre voiture. Explications rejetées par la police, qui lui a infligé 1979 euros d’amende.

La décision de retirer le permis de Marcus Rashford aurait été motivée par l’historique récent du joueur, déjà sanctionné pour de multiples infractions. En septembre 2023, il aurait ainsi déjà détruit une Rolls-Royce dans un accident de voiture ne laissant heureusement aucun blessé, et en février de la même année, il avait déjà perdu six points sur son permis après avoir été flashé à 32 km/h au-dessus de la limite en ville.

On ne lui en veut pas de vouloir partir le plus vite possible de Manchester.

