Surprise : Ange Postecoglou est déçu de ne pas avoir emmené Tottenham en finale

Encore une chance envolée de gagner un trophée.

Tottenham traverse une période compliquée et a subi une lourde défaite contre Liverpool (4-0) ce jeudi en demi-finales de la League Cup, sans réussir un seul tir cadré sur 5 frappes en 90 minutes.

En difficulté en Premier League (14es avec 27 points), les Londoniens n’ont jamais inquiété les Reds, qui ont dominé le match avec 26 tirs. « Ils ont été trop bons pour nous. Nous n’avons pas saisi notre chance, ce qui est encore plus décevant, a déroulé Ange Postecoglou en conférence de presse, comme rapporté par RMC. C’était décevant ce soir parce que nous avions l’opportunité d’aller en finale et cela n’arrive pas trop souvent. » Sans blague.

On vous passe la suite du discours classique d’un entraîneur qui vient de perdre un match : il avait mis l’équipe en place pour gagner, ils sont tous très déçus, etc. Ce qui a en tout cas valu des critiques virulentes de Jamie Redknapp et une réponse claire de Postecoglou : « En fin de compte, tout le monde a le droit d’avoir une opinion […] mais, je m’en moque ! »

Il y a bientôt une place qui va se libérer sur le banc de Tottenham, non ?

Avec un grand Salah, Liverpool humilie Tottenham