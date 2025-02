Avec un grand Salah, Liverpool humilie Tottenham

Liverpool 4-0 Tottenham

Buts : Gakpo (34e), Salah (SP 51e), Szoboszlai (75e), Van Dijk (80e)

La marée rouge.

Surpris au match aller (1-0), Liverpool a réussi à se défaire de Tottenham après cette demi-finale retour (4-0) et accède donc à la finale de League Cup afin d’affronter Newcastle. Contrairement au mois dernier, les hommes d’Arne Slot sont bien mieux rentrés dans la rencontre, multipliant les occasions dans le camp adverse. Par une passe déviée de Yves Bissouma passant de peu à côté du cadre (27e), puis sur une reprise de volée à la suite d’un beau centre d’Andrew Robertson (33e), Mohamed Salah aurait pu ouvrir le score par deux fois. Il s’est finalement mué en passeur décisif avec un extérieur du gauche pour Cody Gakpo (1-0, 34e). L’Égyptien a ensuite heurté la barre transversale après une nouvelle volée (44e).

Au retour des vestiaires, les Reds ont pris les mêmes et ont recommencé. Après une première alerte sur corner, Tottenham concède un corner pour une faute sur Darwin Núñez, lancé par… Salah. L’ailier ne tremble pas et propulse son tir en pleine lucarne (2-0, 51e). Tandis que Gakpo avait manqué le balle de break en oubliant de servir Núñez (63e) et que Ryan Gravenberch avait vu le poteau repousser sa frappe lointaine (74e), Dominik Szoboszlai s’est chargé d’assurer la qualification avec une belle frappe à ras de terre du droit (3-0, 75e). La transversale de Son Heung-min (78e) n’y changera rien, pire Virgil van Dijk viendra enfoncer le clou avec sa tête (4-0, 80e).

Salah n’a même pas été impliqué dans les deux derniers buts, c’est normal que Slot le sorte dans la foulée !

