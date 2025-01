League Cup : Tottenham fait un pas vers la finale en croquant Liverpool

Tottenham 1-0 Liverpool

But : Lucas Bergvall (86e)

Pas fou, les matchs du mercredi soir…

Dans cette demi-finale aller de League Cup ce mercredi soir, Tottenham a surpris Liverpool en toute fin de rencontre (1-0). Après un premier acte à oublier, marqué par l’absence d’occasions franches et l’inquiétante sortie sur civière de Rodrigo Bentancur après une mauvaise chute sur corner, qui aura duré près de 11 minutes, la rencontre s’est progressivement emballée en deuxième mi-temps : suite à une relance totalement manquée d’Alisson, Porro a l’occasion à deux reprises d’ouvrir le score pour les Spurs mais l’international espagnol voit sa première tentative être contrée avant de manquer le cadre (56e).

🇬🇧 #TOTLIV 🔥 Lucas Bergvall ouvre le score contre Liverpool au bout du suspense ! 🎯 Une frappe d'une précision chirurgicale qui ne laisse aucune chance à Alisson !#Action pic.twitter.com/2lrZAGDliS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 8, 2025

Malgré une pluie de changements, les Reds d’Arne Slot peinent à se montrer dangereux. Heureusement, Mohamed Salah fait des étincelles et décale parfaitement Darwin Núñez dans la surface de réparation, mais l’avant-centre uruguayen bute sur Antonin Kinsky (69e) avant que Radu Drăgușin ne repousse sur la ligne une tentative de Trent Alexander-Arnold (71e). Le rythme ne redescend pas, sur une contre-attaque éclair, Dominic Solanke pense délivrer les siens, mais le but est refusé pour hors-jeu de quelques millimètres (76e). Frustrant, mais Lucas Bergvall, qui aurait pu être exclu quelques secondes plus tôt pour un tacle appuyé, permet aux hommes d’Ange Postecoglou de l’emporter : servi par un beau centre en retrait de Solanke, le jeune Suédois crucifie Alisson d’un plat du pied imparable (1-0, 86e). Les Spurs infligent un deuxième revers à Slot depuis le début de son ère avec les Reds. Rien n’est terminé pour autant, car il y aura un match retour qui se déroulera le jeudi 6 février prochain.

Cruel.

