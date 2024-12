Pronostic Tottenham Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool s’en sort à Tottenham

L’affiche de cette 17e journée de premier League nous amène à Londres avec le choc entre Tottenham et Liverpool. Cette rencontre lance également cette période des fêtes incroyablement intense en Angleterre dans la course pour le titre. Depuis le début de saison, Tottenham se montre très irrégulier et notamment lors des dernières semaines avec notamment un passage où le club londonien a seulement remporté 1 match en 5 journées, à Man City (0-4). Capables de surclasser les Skyblues, les Spurs sont aussi en mesure de chuter à domicile face à Ipswich, relégable. Toutefois, les hommes de Postecoglou se sont repris au meilleur des moments en surclassant Southampton (0-5) le week-end dernier avec un Maddison de gala. En milieu de semaine, les Spurs avaient un quart de finale délicat à disputer face à Manchester United. Après avoir mené 3-0 mais s’être fait peur, Tottenham s’est imposé au terme d’une rencontre folle face aux Red Devils (4-3). À noter que lors des demi-finales, les Spurs retrouveront Liverpool. Avec la blessure de Vicario, Forster a pris place dans les cages et reste sur une performance décevante face à Man U avec deux erreurs. En plus du portier italien, Postecoglou fait face à plusieurs incertitudes avec Romero, Van de Ven, Udogie, Davies ou Richarlison qui sont tous touchés.

En face, Liverpool entre dans une période importante puisqu’il fait face au retour de Chelsea. Les hommes d’Arne Slot réalisent une superbe saison puisqu’ils ont perdu une seule fois, toutes compétitions confondues, face à Nottingham Forest. Le week-end dernier, les Reds ont eu chaud contre Fulham à Anfield, mais ont finalement limité la casse. Lors de ce match, Robertson a été logiquement exclu et a laissé ses partenaires quasiment toute la rencontre à 10. Toutefois, menés deux fois au score, les partenaires de Salah ont égalisé en fin de match par Jota. Ce dimanche, Liverpool dispute de nouveau un gros test face à Tottenham et devrait aligner son meilleur XI. Si l’écossais est suspendu, il devrait être suppléé par Gómez ou par Tsimikas, qui a disputé quelques minutes en milieu de semaine. En plus de Robertson, Bradley et Konaté sont absents pour Liverpool. À noter que Slot bénéficie des retours de Chiesa mais aussi ceux des importants Mac Allister et Jota. Le portugais apporte une nouvelle arme sur le front de l’attaque avec son incroyable efficacité. En milieu de semaine, avec une équipe fortement remaniée, Nunez et Elliott ont permis à Liverpool de se qualifier pour les demi-finales de la Carabao Cup. Solide, Liverpool devrait accrocher au moins le nul à Tottenham.

Liverpool roule sur Tottenham