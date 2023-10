Jürgen Klopp : « Il faudrait rejouer le match »

S’il faut rejouer tous les matchs avec des erreurs de la VAR…

En conférence de presse ce mercredi avant le match de Liverpool face à l’Union saint-gilloise en Ligue Europa de jeudi, Jürgen Klopp est revenu sur la diffusion de l’audio de la VAR du match face à Tottenham. Pour lui, la solution est simple, il faut rejouer le match. Le technicien allemand a cependant bien conscience que « ça n’arrivera probablement pas ». Bien que son club ait exprimé la demande de récupérer l’audio de la VAR, pour Klopp cela n’a rien changé puisqu’il n’est pas intéressé par « pourquoi les choses se sont passées ainsi ». Il a aussi avancé que « quelque chose comme ça, aussi loin qu’il se souvienne, n’est jamais arrivé ». Pour le moment, le club n’a pas encore prévu d’émettre une demande formelle pour que le match soit rejoué.

🗣 "I think the only outcome should be a replay… Something like that has never happened."

Jurgen Klopp discusses the VAR audio that has been released since Liverpool's incorrectly disallowed goal against Tottenham 🎙🔴 pic.twitter.com/LanJACtB6j

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 4, 2023