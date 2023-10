Tottenham-Liverpool : les échanges audios entre la VAR et les arbitres dévoilés

Le problème de la VAR, c’est qu’il faut des bonshommes pour s’en servir.

Comme promis, les échanges audios entre les arbitres et les officiels en charge de la VAR, au moment du but refusé à Luis Díaz lors de Tottenham-Liverpool, viennent d’être révélés par l’organe en charge de l’arbitrage en Angleterre (PGMOL). Si les premières secondes voient les hommes dans le car tout de suite se soucier de la position du Colombien au départ de l’action, la suite est beaucoup plus risible, enfin sauf pour les supporters des Reds.

PGMOL can confirm that we have carried out a review into the circumstances which led to the Luis Diaz goal being incorrectly disallowed for offside in the Premier League match between Tottenham Hotspur FC and Liverpool FC.

Full statement and the audio between the on-field team… pic.twitter.com/j1YKK1gAzH

— PGMOL (@FA_PGMOL) October 3, 2023