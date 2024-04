Ange Postecoglou : « Nous sommes des clubs, pas des banques »

Pour mettre 60 millions d’euros sur Tanguy Ndombele, il ne faut effectivement pas avoir de conseiller bancaire.

Les conférences de presse d’Ange Postecoglou sont décidément rafraîchissantes. Deux jours après avoir avoué aux journalistes britanniques rêver d’utiliser un joystick pour contrôler ses joueurs, l’entraîneur de Tottenham a encore répondu sans détour ce vendredi. Interrogé sur la perte financière de 87 millions de livres au niveau des revenus annuels de son club et des dettes s’élevant à près de 790 millions, le Grec a balayé d’un revers de main ces histoires de gros sous pour se concentrer sur le sportif. « Nous sommes des clubs, pas des banques », a-t-il notamment lâché.

Cinquième de Premier League, avec deux points de retard sur Aston Villa, Tottenham a encore toutes ses chances de concourir en Ligue des champions la saison prochaine. Une nouvelle fois, Ange Postecoglou voit cette qualification comme un objectif sportif et non un besoin vital du point de vue financier. « La Ligue des champions ? Super. De l’argent ? Super. Ça signifie que nous allons terminer troisième l’année prochaine ? Non, en fait, ce sera probablement plus difficile, estime le coach des Spurs. Mon rôle n’est pas de m’inquiéter de la pression financière de la Ligue des champions, c’est de créer une équipe qui, espérons-le, pourra participer à la Ligue des champions, continuer de s’améliorer en Premier League et réussir dans les compétitions de coupe. »

Un trophée ne ferait pas de mal à la caisse.

