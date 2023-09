Tottenham assomme Liverpool à la dernière minute

Tottenham 2-1 Liverpool

Buts : Son (36e) et Matip (90e+6 CSC) pour les Spurs // Gakpo (45e+4) pour les Reds

Expulsions : Jones (26e) et Jota (69e) pour les Reds

Tottenham n’avait plus battu Liverpool depuis le 22 octobre 2017, lorsque Dele Alli était encore un formidable footballeur et que Georges-Kévin Nkoudou portait le maillot des Spurs. Le club londonien a bien failli rater une opportunité en or de briser cette série noire ce samedi en butant sur la défense des Reds, pourtant en infériorité numérique pendant plus d’une heure. Mais la pièce a fini par tomber du bon côté dans le money time, avec le but contre son camp de Joël Matip. Il ne reste plus que deux équipes invaincues en Premier League : Tottenham… et son voisin Arsenal.

En Red et contre tous

Les deux équipes se sont rendu coup pour coup dans une première partie rythmée à souhait. Liverpool a frappé le plus fort, mais sans trouver le KO. D’entrée, Pedro Porro a réalisé un très bon retour dans les pieds de Luis Díaz (3e), et Alexis Mac Allister a déclenché une reprise de volée, à côté (4e). Pape Matar Sarr a aussi joué le rôle du bouclier en détournant la frappe de Curtis Jones (19e). Le Scouser n’aura pas l’occasion de réitérer puisqu’il a écopé d’un carton rouge mérité pour une semelle juste au-dessus de la cheville d’Yves Bissouma (26e).

Malgré son infériorité numérique, Liverpool a bien failli surprendre le Tottenham Hotspur Stadium grâce à la science de la passe de Mohamed Salah et à la finition létale de Luis Diaz, buteur mais signalé hors jeu, sans qu’aucune image n’appuie la décision de l’arbitre (34e). Les Spurs en ont profité dans la foulée, sur leur deuxième tir cadré : Richarlison a filé dans le dos de Joe Gomez, la tête dans les nuages, et a offert sur un plateau l’ouverture du score à Heung-min Son (1-0, 36e). Le sixième but du Sud-Coréen en Premier League cette saison. Sur un fil, Liverpool a vu Richarlison faire trembler le poteau juste avant la pause (43e). Les Reds ont plié, sans rompre, et se sont même permis de piquer : sur une remise de la tête de Virgil van Dijk, Gakpo a égalisé du droit, en pivot (1-1, 45e+4).

L'ouverture de Maddison, la passe de Richarlison, la finition de Son… Alisson ne peut rien faire 🥶 Quelle action de Tottenham !#TOTLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/vhWqGhhwf7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 30, 2023

5-3-0

Tottenham a repris le contrôle des opérations dès la reprise. Heureusement pour Liverpool, Alisson était alors bien plus chaud avec ses mains que dans son jeu au pied. Du bout des gants, le Brésilien a enlevé la frappe enroulée de James Maddison (49e), puis a rejeté la candidature de Son au goal of the day, alors que le leader des Spurs avait claqué un somptueux enchaînement contrôle poitrine – volée du droit (51e). Le Sud-Coréen a aussi été privé du doublé par une position de hors-jeu de Richarlison (59e). Liverpool a tenté d’exister en contre, mais la tâche des Reds s’est un peu plus compliquée à l’entame du money time. Entré à la mi-temps à la place de Gakpo, blessé, Diogo Jota a laissé ses partenaires à neuf en recevant deux cartons jaunes en l’espace de deux minutes (69e). Jürgen Klopp choisit alors de bétonner en faisant entrer Ibrahima Konaté, Wataru Endo et Trent Alexander-Arnold, de retour de blessure. Face à un adversaire en 5-3-0, les hommes de Postecoglou ont fait le siège du but rouge, mais la défense visiteuse a tenu bon. Jusqu’à la dernière minute du temps additionnel, quand Joël Matip a fini par craquer, du tibia, sur un centre de Pedro Porro (2-1, 90e+6). Voilà Tottenham deuxième de Premier League, un point derrière City, et toujours invaincu. Une pensée pour Hugo Lloris.

Tottenham (4-2-3-1) : Vicario – Porro, Romero, van de Ven, Udogie (Davies, 83e) – Sarr (Skipp, 83e), Bissouma (Højbjerg, 90e) – Kulusevski, Maddison (Véliz, 90e), Son (Solomon, 69e) – Richarlison. Entraîneur : Ange Postecoglou.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Robertson, van Dijk, Matip, Gomez (Alexander-Arnold, 73e) – Jones, Mac Allister (Gravenberch, 80e), Szoboszlai – Diaz (Endo, 73e), Gakpo (Jota, 46e), Salah (Konaté, 73e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

