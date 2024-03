Tottenham grille la politesse à Luton, Chelsea patine

En course avec Aston Villa pour la quatrième place de Premier League, Tottenham est revenu (provisoirement) à hauteur des Villans en signant sa quatrième victoire de rang, contre Luton Town (2-1). Un succès qui ne s’est dessiné qu’à la 86e minute, avec le but de la délivrance signé Son Heung-min, évidemment. Embourbé dans le ventre mou (avec encore deux matchs en retard), Chelsea s’est de son côté fait accrocher par Burnley (2-2), malgré l’expulsion de Lorenz Assignon dès la 40e (pour un deuxième carton jaune récolté) et le doublé de Cole Palmer : le gaucher de 21 ans en est à 13 buts en 24 matchs de PL avec les Blues.

On ne s’est pas ennuyés non plus dans les autres rencontres de l’après-midi, puisque Sheffield United et Fulham ont livré une grosse bataille (3-3, égalisation de Rodrigo Muniz à la 90e+3 pour les Cottagers), que Jean-Philippe Mateta a inscrit son neuvième but de la saison toutes compétitions confondues, sur la pelouse de Nottingham Forest (1-1), et que le scénario de Bournemouth-Everton (égalisation des Toffees à la 87e, deuxième but des Cherries à la 90e+1) a mis Dean Court en bazar.

Tous les résultats

Tottenham 2-1 Luton Town

Buts : Kaboré (51e, C.S.C.) & H. Son (86e) pour les Spurs // Chong (3e) pour les Hatters

Chelsea 2-2 Burnley

Buts : Palmer (44e S.P., 78e) pour les Blues // Cullen (47e) & O’Shea (81e) pour les Clarets

Expulsion : Assignon (40e) pour les Clarets

Sheffield United 3-3 Fulham

Buts : Brereton Díaz (58e & 70e), McBurnie (68e) pour les Blades // Palhinha (62e), Reid (86e) & Muniz (90e+3) pour les Cottagers

Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace

Buts : Wood (61e) pour les Reds // Mateta (11e) pour les Eagles

Bournemouth 2-1 Everton

Buts : Solanke (64e) & Coleman (90e+1, C.S.C.) pour les Cherries // Beto (87e) pour les Toffees