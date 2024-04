Pronostic Chelsea Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea solide à Stamford Bridge face à Tottenham

Cette confrontation entre Chelsea et Tottenham met aux prises les deux dernières victimes d’Arsenal. En effet, en milieu de semaine dernière les Blues ont coulé à l’Emirates (5-0) avant que les Spurs ne s’inclinent à domicile contre les Gunners dans le North London derby. Après la claque reçue contre Arsenal, la bande à Pochettino s’est reprise sur la pelouse d’Aston Villa. Mené à 2 reprises, le club londonien est revenu au score avec des buts de Madueke et un bijou de Callagher. Dans le temps additionnel, Chelsea a même pensé rafler la mise mais a vu son but être annulé (score final 2-2). Invaincu lors des 4 dernières réceptions, les Blues veulent enchaîner face à Tottenham. Pour cela, Chelsea pourra compter sur Cole Palmer, absent à l’Emirates mais de retour à Birmingham. En revanche, le technicien argentin est toujours privé des Fofana, Sanchez, Nkunku, Colwill, James, Sterling, Gusto, Chilwell ou le dernier en date Enzo Fernandez.

En face, Tottenham reste sur deux grosses désillusions avec un lourd revers à Newcastle (4-0) et donc celle du derby face à Arsenal (2-3). Contre les Gunners, les Spurs ont subi de plein fouet l’efficacité des hommes d’Arteta qui menaient de 3 buts à la mi-temps avec seulement 2 frappes cadrées. Lors de ce match, les cadres que sont Maddison, Son ou Betancur ont déçu. En revanche, Romero et van de Ven ont montré d’excellentes dispositions. Le champion du Monde argentin a même dépassé son cadre en marquant sur une erreur de Rayo. A la suite de ces 2 défaites, Tottenham se retrouve en 5e position avec 7 points de retard sur Aston Villa. Ce jeudi, la formation dirigée par Postecoglou dispute l’un de ses 2 matchs en retard et doit impérativement s’imposer pour combler une partie de son retard pour les places qualificatives de la Ligue des Champions. Depuis la saison 1989/90, Tottenham ne s’est imposé qu’une seule fois à Stamford Bridge face aux Blues en avril 2018. Poussé par ses supporters, Chelsea devrait au moins accrocher le point du nul face aux Spurs.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

