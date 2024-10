Pronostic Leipzig Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Liverpool, la passe de 3 à Leipzig ?

Leipzig est devenu l’une des meilleures équipes de Bundesliga. L’an passé, la formation dirigée par Marco Rose a fini en 4e position derrière le Bayer, Stuttgart et le Bayern. Le club allemand a mal lancé sa saison en s’inclinant contre l’Atlético Madrid (2-1). Ensuite, les partenaires de Xavi Simons ont subi une déconvenue en subissant la loi de la Juventus (2-3). Ce résultat est d’autant plus surprenant que Leipzig a évolué en supériorité numérique. Sur la scène nationale, la formation entraînée par Marco Rose est sur une excellente dynamique puisqu’elle partage la tête avec le Bayern Munich. Sans être transcendants, les coéquipiers de Poulsen ont remporté leurs trois derniers matchs face à Augsbourg (4-0), Heidenheim (0-1) et le week-end dernier contre Mayence (0-2). Le technicien allemand s’appuie sur les Simons, Openda et surtout sur Sesko, qui semble avoir passé un cap cette saison.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Liverpool est une formation très régulière lors des dernières saisons, au cours desquelles ils ont remporté notamment une Ligue des Champions et une Premier League. A la suite du départ de Jurgen Klopp, le club de la Mersey a misé sur Arne Slot. Le technicien batave n’a pas changé grand-chose dans l’effectif avec pour arrivée notable, celle de Chiesa. Mais l’ex-coach du Feyenoord a redistribué les cartes dans son groupe en s’appuyant notamment sur son compatriote Gravenberch, devenu une pièce essentielle. En PL, les partenaires de Van Dijk sont actuellement en tête et ont seulement perdu des points lors de leur défaite surprise face à Nottingham à Anfield. Le week-end dernier, Liverpool a confirmé sa bonne forme en dominant Chelsea (2-1) avec un excellent Curtis Jones. Le milieu de terrain a provoqué le penalty transformé par Salah (5 buts en PL et 1 en C1), et a parfaitement profité d’une passe de l’Egyptien pour offrir la victoire aux siens. Pour ce déplacement en Allemagne, Slot est privé de Jota et Alisson mais il reste du beau monde. Lors des 2 premières journées de Ligue des Champions, Liverpool a fait le taf en disposant de 2 équipes italiennes, le Milan AC (1-3) et de Bologne (2-0). Sur une excellente dynamique, les Reds devraient prendre le meilleur sur une équipe de Leipzig, contrainte à prendre des risques.

► Le pari « Victoire Liverpool » est coté à 1,81 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 181€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Salah buteur » est coté à 2,15 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 215€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Leipzig – Liverpool

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Leipzig – Liverpool sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Leipzig – Liverpool avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Leipzig Liverpool encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Jürgen Klopp vient-il de se tirer une balle dans le pied ?