Liverpool bat Leipzig et suit la cadence d'Aston Villa

Leipzig 0-1 Liverpool

But : Nunez (27e)

Toujours zéro point, pour Leipzig !

Après son revers sur la pelouse de l’Atlético de Madrid suivie de sa défaite contre la Juventus, le club allemand a remis le couvert à l’occasion de la troisième journée de Ligue des champions : opposés à Liverpool, les locaux n’ont pas réussi à marquer malgré plusieurs occasions et ont laissé les Reds repartir avec une précieuse victoire. Car si Amadou Haidara et Benjamin Sesko ont allumé les premières mèches tandis que Loïs Openda a vu ses deux buts être refusés, c’est bien Darwin Nunez qui a ouvert le score à la demi-heure de jeu en prolongeant une tête de Mohamed Salah dans les cages adverses.

La barre pour Max Allister

Cette réalisation a mis les Anglais en confiance, l’Uruguayen et Virgil van Dijk ou encore Cody Gakpo obligeant Peter Gulacsi à sortir plusieurs parades afin d’éviter le break. À vingt grosses minutes du terme, Alexis Mac Allister a même touché la barre transversale. En réponse, Sesko a bien tenté sa chance suite à une erreur d’Ibrahima Konaté… mais le Slovène a vu Caoimhin Kelleher, décisif dans son but, remporter leur duel. Les visiteurs s’imposent donc sur la plus courte des marges et passent deuxièmes au classement, forts de leurs neuf unités (seul Aston Villa, leader, compte également 100% de victoires).

Pendant ce temps-là, Xavi Simons est sorti blessé…

