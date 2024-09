Un grand Antoine Griezmann permet à l’Atlético de battre Leipzig

Atlético de Madrid 2-1 RB Leipzig

Buts : Griezmann (28e), Giménez (90e) pour les Colchoneros // Šeško (4e) pour le RasenBallsport

Leipzig a cru apprendre le Cholismo à l’Atlético.

Pour entamer cette nouvelle campagne de Ligue des champions, l’Atlético de Madrid a réussi à venir à bout du RB Leipzig (2-1). Venus avec des ambitions offensives, les Colchoneros ont été rapidement douchés par un contre express mené par Benjamin Šeško. Avec un peu de réussite, l’avant-centre slovène décale Loïs Openda avant d’être au rebond de la frappe arrêtée du Belge pour conclure de la tête dans le but vide (0-1, 4e). L’Atlético a redoublé d’efforts pour revenir au score, mais l’extérieur du pied de Julián Álvarez frôle le cadre (14e), Rodrigo Riquelme fait le mauvais choix dans la surface (15e) et le poteau sauve les Allemands sur une frappe d’Ángel Correa (26e).

Griezmann-Lukeba, les Français au sommet

Critiqué ces dernières semaines, notamment pour son rendement en équipe de France, Antoine Griezmann s’est rassuré en permettant à son club de revenir au score grâce à une reprise de volée sur un joli centre de Marcos Llorente (1-1, 28e). Lors du deuxième acte, le Français et ses coéquipiers n’ont pas cessé d’appuyer sur l’accélérateur, mais se sont heurtés à la charnière composée de Castello Lukeba et Willi Orban. L’ancien défenseur lyonnais s’est particulièrement distingué, mais n’a pas permis à son équipe de ramener un point de Madrid puisque Griezmann en avait décidé autrement. Cette fois, c’est lui qui est à la passe, et son centre trouve parfaitement José María Giménez qui délivre le Cívitas Metropolitano d’un coup de casque (2-1, 90e).

Grizou est sorti sous une ovation et ça fait (enfin) du bien.

