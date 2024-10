Jürgen Klopp explique son choix de rejoindre la galaxie Red Bull

Les puristes en prennent un coup.

Le légendaire Jürgen Klopp s’est trouvé un nouveau défi. Le coach allemand endossera le costume de responsable football du groupe Red Bull, à partir du 1er janvier 2025. Dans une vidéo diffusée sur Instagram, le nouvel homme fort de la marque autrichienne a expliqué les contours de son futur poste.

« Le rôle a peut-être changé, mais pas ma passion pour le football »

Fatigué de ses neuf années sur le banc de Liverpool, Klopp a longtemps répété qu’il n’avait plus la force d’exercer le même métier. « Après près de 25 ans à entraîner, je ne pourrais être plus enthousiaste à l’idée de m’impliquer dans un projet comme celui-ci, avoue-t-il face caméra. Le rôle a peut-être changé, mais pas ma passion pour le football et ceux qui font de ce jeu ce qu’il est. En rejoignant Red Bull à l’échelle mondiale, je souhaite développer, améliorer et soutenir les incroyables talents à notre disposition. »

Sa mission consistera à conseiller les différents coachs de la galaxie Red Bull, dans la gestion d’un groupe ou les choix des futurs transferts : « Je considère mon rôle avant tout comme celui d’un mentor auprès des entraîneurs et directions sportives. »

Au repos dans les bureaux.

