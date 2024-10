Pronostic Leipzig Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La Juventus tient tête à Leipzig

La saison passée, Leipzig a fini en 4e position derrière le Bayer, Stuttgart et le Bayern, encore une fois dans le top 4 de la Bundesliga. Bien rentré dans cette nouvelle saison, le club allemand s’est imposé lors des 2 premières journées avec notamment une victoire surprise chez le Bayer Leverkusen (2-3) invaincu au niveau national depuis plus d’un an. Ensuite, Leipzig a signé deux matchs nuls face à l’Union Berlin et St Pauli. Finalement, les partenaires de Xavi Simons ont repris leur marche en avant le week-end dernier en surclassant Augsbourg (4-0) avec un nouveau but d’Openda. Sur la scène européenne, pour la 1re J1 de cette C1, Leipzig a subi une défaite cruelle chez l’Atlético de Madrid (2-1). Devant au tableau d’affichage, les Allemands ont ensuite encaissé le but décisif dans les dernières secondes du match.

En face, la Juventus a lancé une nouvelle ère cet été avec l’arrivée de Thiago Motta. Auteur d’un excellent travail avec Bologne, l’ancien milieu du PSG tente d’imposer sa patte sur le jeu de sa nouvelle équipe. Pour son retour en Ligue des champions, la Vieille Dame n’a pas manqué ses débuts avec une victoire nette à domicile contre le PSV (3-1), dont un bijou du Turc Yildiz. En Serie A, les Bianconeri sont toujours invaincus mais ont enregistré plusieurs matchs nuls face à la Roma, Empoli et le Napoli. Impressionnante défensivement, la Juve n’a toujours pas concédé le moindre but en championnat. Ce mercredi, la défense italienne passe un test face au potentiel offensif de Leipzig. Pour mener les offensives, le club piémontais compte sur Vlahović, auteur d’un doublé lors du succès contre le Genoa le week-end dernier (0-3). Solide, la Vieille Dame devrait accrocher au moins un nul en terre allemande.

