En Ligue 2, Lorient s’échappe en tête, Clermont nouveau barragiste et plus gros succès de l’histoire de Rodez

Quelle Saint-Valentin !

Du suspense pour le maintien, des matchs de dingues, des cartons, encore une magnifique soirée en Ligue 2. Seule équipe du top 6 à jouer ce vendredi, Lorient s’en est remis au nettoyage de lucarne d’Éli Junior Kroupi pour défaire Troyes (0-1) et prendre provisoirement six points d’avance en tête de Ligue 2. Alors que leurs concurrents vont s’écharper ce week-end, les Merlus signent un cinquième succès d’affilée. Les Troyens vont devoir lutter pour se maintenir, comme Amiens, lourdement défait à domicile par Grenoble (1-4).

Signé Kroupi ✍️ pic.twitter.com/xQb95O9gS1 — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) February 14, 2025

Clermont nouveau barragiste

Une victoire, quatre matchs nuls et deux défaites. Voilà pour le bilan de Pau depuis l’arrivée de François Bayrou à Matignon. Ce soir, les (très) Palois sont tombés de haut contre Rodez au Nouste Camp, où ils n’avaient perdu qu’une fois cette saison (0-5). Après quatre défaites d’affilée, Rodez stoppe l’hémorragie. Il s’agit de la victoire la plus large de l’histoire de Rodez en Ligue 2.

Ajaccio, vainqueur de Laval (3-0), va lui aussi beaucoup mieux. Il peut dire merci aux cadres lavallois : Mamadou Samassa est parti aux fraises sur le deuxième but, puis a donné un but sur une passe ultra galère d’Anthony Gonçalves, de retour de blessure, sur le troisième. Désormais coachés par Thierry Debès, à l’ACA depuis 2007, mais suspendu ce vendredi soir, les Corses ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Caen est à douze points, Martigues à 9.

Les Martégaux ont perdu face au Red Star de leur ancien entraîneur Grégory Poirier (0-1). Hacène Benali est l’unique buteur du soir juste après la mi-temps, alors qu’Aliou Badji, hors jeu, puis Merwan Ifnaoui, hors sujet (89e) pensaient faire le break. Le Red Star n’est plus barragiste ce vendredi et souffle.

En comparaison, la saison clermontoise paraît bien plus galère : une année post-Ligue 1 à gérer, un changement d’entraîneur, et un nul laborieux concédé à domicile face à Bastia (1-1), pourtant réduit à dix pendant 45 minutes. Maidine Douane a égalisé d’un beau mouvement, le seul à mettre une équipe bastiaise qui a signé son douzième match nul cette saison. Clermont est barragiste ce vendredi soir. Si on ajoute la présence d’ultras d’extrême droite en tribunes, ça fait beaucoup, là, non ?

Amiens 1-4 Grenoble

Buts : Chabane (29e) pour Amiens // Valls (9e), Mouyokolo (18e), Delos (31e) et Olaitan (65e) pour le GF38.

Clermont 1-1 Bastia

Buts : Douane (71e) pour Clermont // Ducrocq (S.P. ,22e) pour Bastia

Expulsion : Janneh (45e+ 5) côté SCB

Ajaccio 3-0 Laval

Buts : Kanté (5e), Bamba (38e) et Touré (88e) pour l’ACA

Red Star 1-0 Martigues

But : Benali (46e) pour le Red Star

Pau 0-5 Rodez

Buts : Cadiou (10e et 45e+3), Nkada (66e), Bentayeb (69e) et Baldé (79e) pour le RAF

Troyes 0-1 Lorient

But : Kroupi (72e) pour les Lorientais.

