On connaît le métier le plus syndiqué de France

Jérôme Fourquet va bientôt sortir une étude, attention.

Policiers ? 50 %. Cheminots ? 15 %. Fonction publique ? 18%. Footballeurs ? 95 % ! Le métier de footballeur est le job le plus syndiqué de France. Dans un communiqué publié ce vendredi, l’UNFP a dévoilé son nombre d’adhérents, et le syndicat en est très content. 94,89 % des joueurs de football sont encartés.

Un record

« L’UNFP établit un nouveau record, effaçant des tablettes les 93,25 % de 2010-2011, » publie l’Union, insistant sur le « désert syndical de la France ». Son président David Terrier évoque deux principales raisons : le renforcement de la proximité avec les joueurs et leur confiance. Il ajoute : « Ils sont également inquiets au regard de la situation du football en France et des prévisions les plus pessimistes sur son économie. »

👍Avec 94, 89% d’adhérents chez les professionnels de L1, de L2 et du National pour la saison en cours, @UNFP établit un nouveau record, effaçant des tablettes les 93,25 % de 2010-2011.👌https://t.co/8ggMYgrIic pic.twitter.com/HrSvw9iN2X — UNFP (@UNFP) February 14, 2025

Football, jeux vidéo, même combat.

Suivez Brest-Auxerre en chansons d'amour