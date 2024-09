Pronostic Atlético Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Atlético solide face à Leipzig

Après avoir connu une très bonne période, l’Atletico Madrid essaie de relancer un cycle. Dans les années 2010, les Colchoneros avaient atteint à 2 reprises la finale de la Ligue des Champions et ont également remporté la Liga devant le Barca et le Real. Depuis plusieurs saisons, les Matelassiers doivent constater la supériorité de leurs adversaires. L’an passé, la bande à Simeone a même fini 4e, derrière Girona. Lors de l’intersaison, le club madrilène s’est renforcé en recrutant les Alvarez, Le Normand, Sorloth ou Callagher. Dans cette entame de championnat, l’Atlético a déjà perdu des points en concédant des nuls face à Villarreal (2-2) et contre l’Espanyol (0-0). En revanche, les partenaires de Griezmann (2 buts, 2 passes dé) restent sur deux beaux succès contre l’Athletic Bilbao (0-1) et surtout face à Valence (3-0). Lors de cette rencontre, Alvarez a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Déterminé à retrouver les sommets, l’Atletico veut lancer sa campagne européenne par un succès.

Club récemment fondé, en 2009, Leipzig s’est progressivement installé dans le Top 4 de la Bundesliga. L’an passé, les hommes de Marco Rose ont fini en 4e position et avaient perdu en 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Lors de l’intersaison, Leipzig a su conserver de très bons éléments comme Xavi Simons, Openda, Sesko ou Baumgartner, mais Olmo et Simakan sont tout de même partis défendre de nouvelles couleurs. Invaincu dans cette entame d’exercice, Leipzig a seulement perdu des points contre l’Union Berlin (0-0) ce week-end à domicile. Les hommes de Rose ont notamment battu le Bayer Leverkusen pour leur infliger leur première défaite au niveau national depuis plus d’un an. A domicile, l’Atlético est souvent souverain et devrait s’imposer face à Leipzig.

