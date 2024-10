Nouveau naming pour le stade de l’Atlético de Madrid

Les affaires sont les affaires.

Anciennement stade olympique de Madrid, puis Wanda Metropolitano et plus récemment Civitas Metropolitano, le stade de l’Atlético de Madrid s’apprête à changer de nom pour la troisième fois en sept ans : selon plusieurs espagnols, la compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air, déjà sponsor maillot des Colchoneros, a signé un contrat de naming portant sur neuf années, soit jusqu’en 2033. Un contrat juteux qui vient s’ajouter avec celui conclu ce mardi avec la marque LG.

🤩 ¡Así lucirá el impresionante 'Sky Ribbon' de @lgespana en la cubierta de nuestro estadio; una pantalla LED elíptica que creará un espectáculo visual de 360 grados! https://t.co/5VtQtsT83h pic.twitter.com/zx9kiU7XHB — Atlético de Madrid (@Atleti) October 8, 2024

Face aux difficultés de paiement rencontrées par Civitas, le club madrilène a décidé de prendre le taureau par les cornes et céder aux sirènes de la péninsule arabique pour rebaptiser son stade : alors que la firme saoudienne débourse déjà près de 40 millions d’euros pour le sponsoring maillot, elle s’apprête à offrir entre 250 et 300 millions d’euros par an pour le naming du stade, selon le média espagnol Expansion. C’est près de 30 fois plus que Civitas, qui offrait déjà à l’Atlético 9,5 millions d’euros par an pour prêter son nom à l’enceinte de 70.000 places. Le Riyadh Air Metropolitano sera « inauguré » le 20 octobre face à Leganés, pour la 10e journée de Liga.

Et sinon, Stade Antoine-Griezmann, ça chauffait personne ?

