L'entraîneur de Majorque est « en train de perdre son amour du football »

On ne va pas dormir paisiblement ce samedi soir à Majorque.

Auteur d’une très belle saison pour le moment avec une sixième place actuelle en Liga, Majorque traverse une période plus délicate, marquée ce samedi par un quatrième revers de rang, cette fois contre le Real Betis (0-1). Il s’est passé beaucoup de choses à Son Moix, dont un but très tardif de Cédric Bakambu pour offrir la victoire aux siens, mais aussi des décisions arbitrales contestables. Sur plusieurs actions, les Verdiblancos ont été très agressifs, mais aucun rouge n’a été sorti contre les visiteurs.

‼️ OJO A LA RAJADA DE JAGOBA ARRASATE 🗣️ "Me estoy desenamorando del fútbol" ❌ "Solo miro quién me toca en el VAR porque son los PROTAGONISTAS de los partidos" 🤦‍♀️ "Siento hastío y tristeza, ya ni me indigno" pic.twitter.com/d8uSbExTXA — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 25, 2025

Après la partie, Jagoba Arrasate s’est lancé dans une longue tirade dans l’émission espagnole Carrusel Deportivo. « Je suis en train de perdre mon amour pour ce sport. Je suis tombé amoureux de ce sport quand je suis allé avec mon père à Atocha (l’ancien stade de la Real Sociedad) et j’ai toujours été passionné par ce sport, mais je perds l’envie de quoi que ce soit. Cela fait un mois qu’on se sent ignorés et on voit des actions qui se produisent à chaque match, avec des arrêts sur image, des possibles penaltys, mais qui tombent toujours contre nous. Et à l’inverse, elles ne sont pas revues de notre côté. Ce sont des situations qui sont très fatigantes. Donc en ce moment, ce que je ressens c’est de l’ennui, de la tristesse mais je ne suis même plus en colère. Je ne vais même plus regarder qui est l’arbitre désormais, je vais regarder qui s’occupe de la VAR, car ils sont devenus les protagonistes des matchs en ce moment. »

Ou comment dire les termes.