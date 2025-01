Le Real Madrid domine Majorque et rejoint le Barça en finale de Supercoupe

Real Madrid 3-0 RCD Majorque

Buts : Bellingham (63e), Valjent (CSC 90e+3), Rodrygo (90e+6)

Un Clásico en finale !

Pour la deuxième demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, le Real est venu à bout de Majorque (3-0), ce jeudi. Les hommes de Carlo Ancelotti vont retrouver leurs rivaux du FC Barcelone en finale, dimanche.

Les Madrilènes ont eu plus de mal que les Catalans la veille puisque la décision s’est faite dans la dernière demi-heure. Malgré leur nette domination, notamment caractérisée par 67% de possession en première période, les coéquipiers de Kylian Mbappé, titulaire, ont rarement trouvé le cadre. Le Français s’est illustré par une reprise de volée envoyée juste au-dessus, pendant que ses compatriotes Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga ont pris leur chance de loin, sans plus de succès.

Revenus des vestiaires avec les mêmes intentions, les Merengues ont continué d’appuyer sur l’accélérateur. Rodrygo, qui avait déjà cadré un tir en angle fermé avant d’expédier une autre tentative au-dessus en première période, s’est démené pour récupérer un ballon anodin dans le rond central. Sa main sur le tacle n’a pas été sifflée et a permis à Mbappé de prolonger l’action dans l’axe, puis à Vinícius Júnior de centrer. Dans la surface, Rodrygo heurte le poteau, avant que le Français ne bute sur Dominik Greif et que Jude Bellingham, lui, n’arrive à mettre le ballon au fond des filets (1-0, 63e). Le match s’est terminé dans un faux rythme, mais le Real a pu creuser l’écart sur un but contre son camp de Martin Valjent, auteur d’un tacle maladroit prenant à contrepied son gardien (2-0, 90e+3), et sur une reprise, cette fois cadrée, de Rodrygo (3-0, 90e+5).

Seule ombre au tableau, Tchouaméni est sorti sur blessure.

Pronostic Real Madrid Majorque : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne