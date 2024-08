Mbappé, débuts tendres

Un but en deux matchs ! Kylian Mbappé a déjà pris du retard sur les statistiques de Cristiano Ronaldo au Real Madrid (450 pions en 438 parties pour le super-héros de Funchal). Pour sa première rencontre de Liga, ce dimanche à Majorque, le capitaine de l’équipe de France n’a pas brillé, au contraire, et n’a pas pu aider ses copains à sortir du piège tendu par les joueurs des Baléares (1-1). Pire : il est même clairement fautif sur l’égalisation de Vedat Muriqi, puisqu’il a lâché assez grossièrement le marquage sur le golgoth kosovar. Les torts sont probablement partagés, puisqu’il ne faut avoir vu aucun des 453 matchs du Français chez les professionnels pour se dire que c’était une bonne idée de le laisser s’occuper du joueur adverse le plus redoutable de la tête.

Outre cette bévue défensive, le néo-Madrilène n’a pas vraiment impressionné pour ses débuts dans le championnat espagnol. Pas plus que lors de la Supercoupe d’Europe, dont sa prestation avait été sauvée par son premier but sous ses nouvelles couleurs. Comme on s’en doutait, faire jouer Vinícius Júnior, Mbappé et Rodrygo en même temps n’est pas chose aisée. Les trois lurons étant des hommes de gauche, ils sont forcément obnubilé par ce côté de l’échiquier footballistique. Il n’y a qu’à voir la heat-map du trio face aux Majorquins. Vinicius joue très à gauche, Mbappé à gauche, et Rodrygo consent à s’exiler à droite… mais passe beaucoup de temps à gauche. Le but des Merengues est d’ailleurs la parfaite illustration de ce bouchon, avec Jude Bellingham, Vinícius, Mbappé et Rodrygo coincés dans un même petit bout de surface, avant que ce dernier ne trouve la faille d’une jolie frappe du droit.

52% des attaques madrilènes sont passées par la gauche. Faut-il donc que Carlo Ancelotti fasse un choix entre un Brésilien et un Français ? En conférence de presse, après la partie, le technicien italien a botté en touche : « Ils peuvent changer de position de temps en temps. Le flanc gauche doit être occupé par Mbappé ou Vinícius sans aucun plan, en fonction de ce qu’ils ressentent. » Comme au PSG, c’est de ce côté que l’attaquant de 25 ans s’est créé ses meilleurs opportunités même si ses tentatives ont été repoussées par Dominik Greif (62e, 70e). Visiblement hors de forme à l’Euro avec les Bleus, il semble tout de même avoir retrouvé des cannes, à l’image de son accélération à la 6e minute, qui aurait même pu lui permettre de gratter un penalty après avoir été retenu dans la surface.

According to the heat map, #RealMadrid attacks 52% through the left side, with #Rodrygo, #Mbappe, and #Vini leading this effort, while only 20% of their attacks are through the middle and 27% through the right side. But I have faith in #Ancelotti will figure out. Map: @WhoScored pic.twitter.com/bMtRMVWpQZ

